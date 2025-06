Estonia a început, săptămâna aceasta, să construiască tranșee antitanc la granița cu Federația Rusă. Este prima lucrare dintr-o serie de măsuri defensive pe care Tallinnul le planifică în cadrul proiectului Linia de Apărare Baltică.

De asemenea, din toamnă, va începe construirea unei rețele de buncăre.

„Acum putem spune că, da, am început lucrările de construcție pe linia de apărare baltică, unde, în prima fază, construim tranșee antitanc”, a confirmat Armin Siilivask, manager de proiect la The Baltic Defense Line, care lucrează pentru Centrul Estonian de Investiții în Apărare, potrivit The Baltic Sentinel.

Estonia are o graniță comună cu Rusia, de peste 300 de kilometri. Tranșeul antitanc planificat va fi construit la doar câțiva metri de linia de control Estonia-Rusia.

„Pentru ca șanțul antitanc să fie cât mai eficient, acesta trebuie să îndeplinească anumite specificații: ar trebui să aibă o lățime de patru metri, cu laturi înclinate (...) și o adâncime de doi până la doi metri și jumătate”, a explicat locotenent-colonelul Ainar Afanasjev, comandantul unității de geniști a Forțelor Armate Estoniene.

Ce se întâmplă dacă un tanc cade într-un astfel de tranșeu?

„Dacă se izbește frontal, cel mai important lucru este că nu poate trece drept prin el”, a explicat Afanasjev, care a adăugat: „Un tranșeu antitanc încetinește mișcarea tancurilor - acestea sunt obligate să manevreze în interiorul lui, iar asta le face ținte foarte bune pentru noi”.

De asemenea, există și scenariul ca tancurile să nu intre deloc în tranșee. În acest caz „trebuie să aducă vehiculele lor specializate de intervenție - și nu au foarte multe din acestea. Și din nou, acestea sunt ținte foarte bune pentru noi”, a precizat locotenent-colonelul Ainar Afanasjev.

Potrivit acestuia, estonienii vor construi aproximativ patru kilometri din aceste tranșee în acest an. În total, țara baltică va construi 40 de kilometri de tranșee în sud-estul țării, în cadrul proiectului.

Dig cu rol de sistem de alarmă și 600 de buncăre

Pe lângă tranșee, este planificată construirea unui dig destinat încetinirii echipamentelor militare care vin dinspre est, dar care vor avea și rol de sistem de alarmă: „Dacă cineva vine prin iarba înaltă, s-ar putea să nu observi. Dar dacă încearcă să sară peste acest terasament, poți vedea mișcarea aceea de la kilometri distanță”, au explicat oficialii estonieni.

Pe lângă construirea de tranșee antitanc, Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare (RKIK) va începe și instalarea de buncăre în acest an, ca parte a Liniei de Apărare Baltică, în apropierea graniței de est.

„Planul este de a construi până la 14 buncăre în sud-estul Estoniei până în toamnă și același număr în nord-estul Estoniei”, a declarat Armin Siilivask. Vor fi instalate în total 600 de buncăre.

Linia de Apărare Baltică este un proiect comun al tuturor celor trei țări baltice: Estonia, Letonia și Lituania. Și celelalte două țări au început construirea de buncăre și tranșee antitanc la granițele lor cu Rusia.

De asemenea, țările baltice și Polonia se pregătesc intens pentru un posibil conflict armat, modernizând spitale, organizând exerciții militare și stocând provizii. „Nu e vorba dacă [Rusia] va ataca. E vorba despre când”, a declarat Ragnar Vaiknemets, director general adjunct al Consiliului Estonian pentru Sănătate.

După invazia Ucrainei de către Rusia, țările din estul Europei consideră reală amenințarea unui conflict militar direct.