Corespondent regal britanic: „Vizita în România a Regelui Charles împiedică împăcarea cu prințul Harry”

Vizita Regelui Charles în România împiedică șansa sa de reconciliere cu fiul său Harry, a susținut corespondentul la Casa Regală a Marii Britanii, Cameron Walker, într-o emisiune GB News.

Într-o emisiune GB News, un canal britanic de televiziune, corespondentul la Casa Regală a Marii Britanii, Cameron Walker, a vorbit despre vizita în România a Regelui Charles, care se va încheia în 6 iunie. El a observat că perioada aleasă pentru vizită coincide cu cea în care prințul Harry revine în Anglia pentru un proces de răsunet: „Săptămâna viitoare, fiul său, Harry, va depune mărturie, în Anglia, împotriva unui grup de ziare. Asta înseamnă că nu va exista nicio șansă de reconciliere între Regele Charles și fiul său, deoarece regele este în altă țară”.

Într-un articol New York Times, sunt trecute în revistă procesele prințului Harry cu presa din Marea Britanie. „Harry, Ducele de Sussex, are trei procese în derulare împotriva ziarelor. Unul dintre cazuri a intrat în judecată săptămâna aceasta și implică acuzații de piratare a telefonului”, se arată în articolul publicat în 22 mai.

Prințul Harry și soția sa, Meghan, s-au aflat într-o lungă dispută cu mai multe ziare britanice cu privire la drepturile la confidențialitate, atât înainte, cât și după despărțirea cuplului de familia regală britanică.

Cel mai recent capitol a început în luna mai, când procesul într-unul dintre cele trei procese pe care Harry le-a intentat împotriva editorilor de tabloide din Marea Britanie a început într-o sală de judecată din Londra. Procesul se referă la acuzații de hacking a telefonului și este îndreptat împotriva a trei ziare: The Mirror, The Sunday Mirror și The Sunday People.

Harry, Ducele de Sussex și fiul mai mic al Regelui, susține că jurnaliștii de la cele trei tabloide i-au vizat pe el și pe cei din cercul său apropiat accesând mesajele sale vocale și folosind alte metode ilicite între 1996 și 2011. Drept urmare, prințul a experimentat „o suferință considerabilă” și a început să nu aibă încredere în cei din jur, inclusiv în cei mai apropiați prieteni ai săi, potrivit informațiilor din dosar. Harry a trimis tribunalului aproape 150 de articole despre care a spus că se bazează pe informații obținute ilegal.

Este de așteptat ca Harry să depună mărturie în instanță la începutul lunii iunie, ceea ce l-ar face să fie primul membru senior al familiei regale care a făcut acest lucru din secolul al XIX-lea, arată publicația britanică.

Mesajele vocale au fost piratate

Pe 10 mai, editorul The Mirror a recunoscut într-un caz că a strâns ilegal informații despre Harry și și-a cerut scuze. Cu toate acestea, editorul a negat că jurnaliștii săi au piratat mesajele vocale ale lui Harry și au spus că a trecut prea mult timp de la intruziuni, ceea ce ar trebui să împiedice procesul să continue. Piers Morgan, gazda TV care a fost redactorul revistei „The Mirror” în câțiva dintre anii pe care îi implică procesul, a negat, de asemenea, ilegalitățile.

Harry are alte două procese împotriva tabloidelor britanice legate de colectarea ilegală de informații: unul este împotriva editorului The Daily Mail și The Mail on Sunday și implică alți reclamanți, inclusiv cântărețul Elton John și actrițele Sadie Frost și Elizabeth Hurley. Celălalt proces este împotriva editorului The Sun, deținut de Rupert Murdoch. Ambele edituri neagă acuzațiile și au cerut să fie respinse cazurile. Se așteaptă o judecată în următoarele luni.

Care este obiectivul lui Harry?

Pentru prinț, obiectivul este dincolo de obțienrea unor sume de bani. Harry a comparat comportamentul tabloidelor în cazul soției sale, Meghan, ducesa de Sussex, cu tratamentul pe care l-au acordat mamei sale, Prințesa Diana, care a fost ucisă într-un accident de mașină în 1997, în timp ce era urmărită de paparazzi. În memoriile sale, „Spare”, publicate în ianuarie, Harry a descris trauma pe care i-au provocat-o tabloidele.

Săptămâna trecută, Harry, Meghan și mama sa, Doria Ragland, au fost invadați de paparazzi la New York, în ceea ce un purtător de cuvânt al cuplului a descris inițial drept „o urmărire aproape catastrofală cu mașina”.

Procesul lui Harry împotriva News Group Newspapers, editorul The Sun, susține că, pe lângă pirateria telefonică, organizația a obținut ilegal informații precum fișele sale medicale. Actorul Hugh Grant, care a apărut în instanță în aprilie, introduce și o acțiune în justiție separată împotriva The Sun pentru că ar fi angajat anchetatori privați pentru a sparge în casa lui.

William a acceptat bani de la News Corp

Într-un dosar legal din aprilie, Harry a dezvăluit că News Group Newspapers i-a plătit fratelui său, William, moștenitorul tronului, o „sumă uriașă de bani” în 2020 pentru a soluționa pretențiile conform cărora jurnaliștii săi i-au spart telefonul mobil.

Plata a făcut parte dintr-un „acord secret” între editor și familia regală, în care familia ar amâna cererile în justiție împotriva companiei și ar evita spectacolul de a fi nevoită să depună mărturie despre detaliile jenante din mesajele lor vocale interceptate, se arată în dosar.

News Group Newspapers a refuzat să comenteze dacă a plătit despăgubiri lui William, dar a negat că ar fi existat un acord secret cu familia regală.

Procesele o includ și pe Meghan

Toate cele trei procese actuale ale lui Harry implică perioade de timp înainte ca el și Meghan să se întâlnească, în 2016. Dar de atunci, cearta lui cu presa britanică a escaladat și mai mult, pe măsură ce tabloidele au dus o campanie împotriva lui Meghan.

Cuplul a câștigat sume importante în cadrul numeroaselor procese, inclusiv o înțelegere în 2021, când un judecător a decis că The Mail on Sunday a invadat intimitatea lui Meghan publicând o scrisoare pe care ea i-a scris-o tatălui ei în 2018, la patru luni după ce s-a căsătorit cu Harry.

Scandalul de piraterie telefonică care a zguduit Marea Britanie

Pentru proprietarii tabloidelor, procesele lui Harry amintesc de o perioadă dificilă.

Acuzațiile de piratare telefonică împotriva tabloidului News of the World, acum dispărut, datează din 2005, când personalul prințului William a spus autorităților că telefonul său a fost spart.

În 2011, The News of the World, care a fost deținut și de către Rupert Murdoch și a fost cândva cel mai bine vândut ziar de duminică din Marea Britanie, a fost închis după un protest public din cauza dezvăluirilor că jurnaliștii de la ziar au spart mesageria vocală a unei persoane, adolescenta Milly Dowler, care a fost răpită în 2002 și ulterior găsită moartă. Scandalul a dus la o anchetă parlamentară de mare importanță privind hackingul telefonic și alte practici ilegale. Andy Coulson, un editor de top la ziar, a fost găsit vinovat de interceptarea ilegală a mesajelor vocale.

Rezultatele scandalului de piraterie telefonică au costat afacerea britanică a lui Murdoch cu mai mult de 1 miliard de lire sterline (aproximativ 1,3 miliarde de dolari), potrivit unei investigații a Press Gazette, o revistă comercială britanică.