Video Controlul lui Putin începe să se clatine în Africa după retragerea trupelor din Mali. Umilință istorică pentru armata rusă

Retragerea forțelor ruse din orașul strategic Kidal, din nordul statului Mali, este considerată de analiști una dintre cele mai serioase lovituri de imagine suferite de Kremlin în ultimii ani pe continentul african.

Imaginile cu coloanele de vehicule militare rusești în retragere, surprinse video și distribuite online, au devenit rapid un simbol al dificultăților cu care se confruntă Moscova în regiunea Sahel.

Potrivit CNN, retragerea a vizat unități ale așa-numitului „Corpul African”, structura militară rusă creată după reorganizarea grupului Wagner și aflată acum sub coordonarea Ministerului rus al Apărării. Evacuarea s-a produs în contextul unei ofensive declanșate pe 25 aprilie de grupări armate active în nordul Mali.

Atacurile au fost lansate simultan de militanți legați de rețeaua al-Qaida și de rebelii separatiști tuaregi, într-o cooperare rară între aceste grupări, care a permis preluarea rapidă a mai multor obiective militare din regiune.

În fața încercuirii din Kidal, trupele ruse au negociat, potrivit surselor citate de presa internațională, o retragere în siguranță, părăsind orașul fără o confruntare decisivă.

Ulterior, rebelii au anunțat că au recăpătat controlul asupra localității, considerată un punct strategic important în nordul Mali.

Reprezentanții mișcărilor rebele au publicat mesaje în care susțin că Kidal „este din nou liber”, în timp ce imagini video arată combatanți tuaregi ironizând coloanele militare ruse aflate în retragere.

Episodul vine la doar câțiva ani după ce același oraș fusese recucerit de armata maliană, sprijinită de forțele ruse, în 2023, moment prezentat la acea vreme drept o victorie importantă a influenței Moscovei în Sahel.

Analiștii citați de presa internațională afirmă că pierderea din nou a controlului asupra Kidalului reprezintă un eșec semnificativ pentru strategia Rusiei în Africa, unde Kremlinul a încercat să își extindă influența pe fondul retragerii forțelor occidentale din regiune.

Bakary Sambe, director al Timbuktu Institute, a declarat că evenimentele din Mali reprezintă „o lovitură semnificativă de imagine” pentru Moscova, în timp ce alți experți subliniază că retragerea filmată a trupelor ruse afectează percepția asupra fiabilității acestora ca partener de securitate.

„Căderea Kidalului și retragerea umilitoare a forțelor ruse au provocat daune enorme reputației Moscovei și ambițiilor sale în Africa”, a declarat și Ulf Laessing, șeful programului Sahel din cadrul fundației germane Konrad Adenauer.