Video Continuă valul de proteste anti-imigrație din Dublin. Sute de irlandezi s-au adunat în fața unui hotel care găzduieşte solicitanţi de azil

Sute de protestatari s-au adunat miercuri seara, 22 octombrie, în fața unui hotel din Dublin, capitala Irlandei, care găzduieşte solicitanţi de azil, unde au fluturat steaguri irlandeze şi au scandat sloganuri anti-imigraţie.

Este a treia noapte de demonstraţii la hotelul Citywest după o presupusă agresiune sexuală asupra unei fete de 10 ani în apropierea acestuia, care s-a întâmplat în primele ore ale dimineţii de luni, scrie News.ro.

Un bărbat de 26 de ani, al cărui nume nu poate fi divulgat din cauza regulilor care se aplică tuturor cazurilor de agresiune sexuală în Republica Irlanda, a comparut marţi în faţa instanţei, fiind acuzat pentru presupusul incident.

Întrucât poliția a a promis o „reacţie fermă” în cazul protestelor, au avut loc mai multe arestări miercuri seara. Ministrul Justiţiei, Jim O'Callaghan, a declarat că „mulţi au fost arestaţi” şi că „vor urma şi alţii”.

Seara trecută, sute e protestatari s-au confruntat din nou cu aproximativ 40 de poliţişti.

Aceştia au fost înlocuiţi apoi cu unitatea de ordine publică, ai cărei membri aveau scuturi de plastic şi echipament suplimentar de protecţie, după ce ofiţerii din cordonul iniţial au fost loviţi cu obiecte, pietre şi artificii.

Unii protestatari au continuat să arunce cu pietre, torţe, sticle şi scânduri de lemn în forţele de ordine. Au avut loc şi acte de vandalism în zona din jurul staţiei de tramvai Saggart Luas.

Poliţiştii de la ordine publică au împins mulţimea mai departe de hotel, avansând spre ei cu scuturi.

Un val de proteste violente a avut loc și în iunie, doar că în Irlanda de Nord, țară componentă a Regatului Unit.

Atunci, localnicii irlandezi care protestau au aruncat asupra poliției bombe artizanale cu benzină. Violențele au izbucnit după ce doi adolescenți români au fost acuzați de agresiune sexuală. Prim-ministrul Sir Keir Starmer a condamnat, de asemenea, „atacurile fără sens” în timpul izbucnirii violențelor în Ballymena și în alte părți ale Irlandei de Nord.