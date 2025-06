O femeie din Marea Britanie, care și-a părăsit soțul și cei trei copii pentru un „soț de vacanță”, războinic masai, a dezvăluit regretul pe care îl simte pentru bizara sa poveste de dragoste.

Cheryl Thomasgood avea 34 de ani când a devenit îndrăgostită de membrul tribului care călătorea la hotelul ei ca parte a unui grup care prezenta dansuri tradiționale masai pentru turiști.

La câteva săptămâni după ce l-a cunoscut pe războinicul arătos, Cheryl și-a părăsit cel de-al doilea soț, Mike Mason, și cei trei copii ai lor, pentru a fi alături de noul ei iubit, potrivit The Sun.

Războinicul kenyan de 1,80 metri înălțime era cu zece ani mai tânăr decât Cheryl când s-au cunoscut și au început o relație intimă. După ce l-a întâlnit pe războinicul elegant, Cheryl a zburat acasă pentru a-i spune soțului ei, Mike, că mariajul lor s-a încheiat, înainte de a se întoarce în regiunea Samburu, din Kenya, pentru a locui cu noul ei bărbat.

Cheryl și noul ei partener au ținut prima pagină a ziarelor din întreaga lume, oamenii rămânând uimiți de decizia ei de a renunța la viața confortabilă pentru o casă nouă și un partener în Kenya.

Viața femeii consta acum în a-l ajuta pe războinic să gătească, să facă curățenie și să vâneze, dormind pe piele de capră și supraviețuind cu o dietă din sânge de vacă și varză într-o colibă din noroi.

Cheryl și Daniel au decis în cele din urmă să lase în urmă greutățile vieții în îndepărtata Kenya și au plănuit să aibă copii în Marea Britanie.

Bizarul cuplu s-a întors pe Insula Wight în 1995 și s-a căsătorit de Ziua Îndrăgostiților, ambii purtând haine tradiționale Masai. Mariajul lor a produs o fiică, Mitsi, care are acum 27 de ani.

Războinicul masai a devenit obsedat de bani

Cheryl a vorbit pentru prima dată, mai bine de 30 de ani mai târziu, după ce relația de cuplu s-a destrămat, când soțul ei spiritual a devenit obsedat de bogăție.

Într-un interviu emoționant acordat MailOnline, ea descrie faptul că s-a simțit folosită.

Ajunsă la o vârstă la care vrea să reflecteze asupra vieții sale, Cheryl a ales să vorbească despre relația ei „chinuită” cu războinicul Masai Daniel.

„Am făcut o greșeală imensă, am o mulțime de regrete, în special cu privire la modul în care a afectat copiii mei”, a spus femeia.

Cheryl s-a despărțit de Daniel în 1999, la doar patru ani după ce s-au căsătorit și la un an după nașterea fiicei lor.

În prezent, Cheryl, în vârstă de 65 de ani, locuiește singură într-un orășel de la malul mării din Somerset, unde este bine cunoscută în rândul comunității locale.

Cheryl a povestit că Daniel a devenit repede morocănos, dorindu-și mai mulți bani și mai multe posesiuni, schimbate de viața din Regatul Unit. Cuplul a început să se certe des.

Daniel ar fi început să își dorească o casă mai mare, haine de firmă și bani pe care să îi trimită rudelor kenyene.

Cheryl își amintește că singurul moment în care Daniel era fericit era atunci când războinicul kenyan sărea în grădină și făcea dansul său tradițional Masai.

„Spunea că se pregătește de luptă și voia să sară cât mai sus ca un elefant. Copiilor le-a plăcut, dar m-a enervat după un timp”, a povestit femeia.

Cheryl a început să pună la îndoială motivele lui Daniel de a fi cu ea după ce a fost martoră la transformarea lui și la noua lui obsesie pentru bogăția materială.

Întrebată ce regretă cel mai mult din perioada petrecută cu războinicul ei, Cheryl a spus „Impactul pe care toate acestea l-au avut asupra copiilor mei”.

Cheryl a declarat că, din cauza relației sale cu Daniel și a destrămării primelor sale două căsnicii, copiii ei nu au avut parte de o figură paternă adecvată în viața lor.

În ciuda faptului că nu mai are niciun contact cu Daniel, femeia susține că încă are relații bune cu toți copiii ei, referindu-se la fiica ei Mitsi ca la „singurul lucru bun” care a ieșit din căsătoria ciudată și dificilă dintre ea și Daniel.

Fiul ei cel mare Steve are acum 43 de ani, în timp ce fratele său Tommy are 41 de ani, fiica ei Chloe are 34 de ani, iar Mitsi are 27 de ani.