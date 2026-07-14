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Cine este Serghei Korețki, posibilul premier „tehnocrat” al lui Volodimir Zelenski şi ce legătură are acesta cu România

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Presa ucraineană îl dă pe Serghei Korețki favorit pentru funcția de premier. Omul care conduce Naftogaz vine din energie, nu din politică, iar numele său apare și în discuțiile privind resursele din Marea Neagră.

Volodimir Zelenski și Serghei Koreţki FOTO AFP
Volodimir Zelenski și Serghei Koreţki FOTO AFP

Serghei Korețki, directorul Naftogaz, este favorit pentru funcția de premier al Ucrainei, potrivit presei de la Kiev. Managerul din energie nu are o carieră politică, dar conduce una dintre cele mai importante companii ale statului ucrainean și este implicat în proiecte energetice care privesc și România.

Publicația Ukrainska Pravda scrie că, pe lista scurtă a președintelui ucrainean, alături de Korețki, se mai află Denîs Șmîhal, actualul ministru al Energiei, Mihailo Fedorov, ministrul Apărării, și Igor Terehov, primarul orașului Harkov.

Potrivit unor surse politice citate de The Kyiv Independent, Volodimir Zelenski i-ar fi propus lui Serghei Korețki funcția de premier în timpul unei întâlniri desfășurate pe 12 iulie, iar acesta ar fi acceptat. Informația nu a fost, însă, confirmată oficial nici de Președinția Ucrainei şi nici de Korețki.

O eventuală numire trebuie aprobată de Rada Supremă, iar votul din Parlamentul ucrainean ar putea avea loc pe 16 iulie.

Schimbarea de la Kiev vine după demisia Iuliei Svîrîdenko, care și-a depus mandatul după ce Volodimir Zelenski a anunțat o reorganizare a guvernului, iar ulterior președintele Parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanciuk, a precizat că demisia va fi analizată conform procedurilor legale.

Un „tehnocrat” fără trecut politic

Serghei Korețki nu este politician de carieră şi nici nu are în spate un partid care să-l susţină. Înainte de a ajunge în fruntea unor companii controlate de stat, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în industria petrolului și gazelor.

Acesta este motivul pentru care numele său este asociat cu ideea unui premier „tehnocrat”. Nu pentru că ar veni din afara sistemului în totalitate, ci pentru că experiența sa este legată mai ales de conducerea unor companii și de administrarea unor proiecte economice, nu de politica de partid, notează Mediafax.

Serghei Korețki conduce Naftogaz din 14 mai 2025, compania fiind una dintre cele mai importante entități energetice ale Ucrainei, ocupându-se de producția, transportul și furnizarea gazelor într-o perioadă în care infrastructura energetică a țării este lovită constant de atacurile rusești.

El are studii în inginerie mecanică, economie și exploatarea petrolului și gazelor și o experiență de peste două decenii în acest domeniu.

Serghei Korețki a condus în urmă cu mai mulţi ani Ukrnafta și Ukrtatnafta, alte două companii importante din industria energetică ucraineană, iar înainte de a lucra pentru stat, a fost implicat în mediul privat, unde a condus grupul Continuum și rețeaua de benzinării WOG. De asemenea, a fondat lanțul ucrainean de cafenele Idealist Coffee.

Motivul pentru care este preferat de Zelenski

Serghei Korețki a devenit din ce în ce mai vizibil în perioada în care a condus Ukrnafta, când, după trecerea acesteia sub controlul statului, compania a raportat pentru 2023 un profit net de 23,6 miliarde de grivne, în urma unui audit internațional, în timp ce veniturile au ajuns la peste 95 de miliarde de grivne, mai mult decât dublu față de anul anterior.

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În noiembrie 2024, Ukrnafta anunța că a obţinut aproximativ 40 de miliarde de grivne profit net de la intrarea sub controlul statului și că producția de gaze a crescut cu 7% față de anul precedent.

Aceste rezultate au făcut ca Serghei Korețki să fie văzut la Kiev drept un manager capabil să redreseze companii strategice și să lucreze într-un mediu dominat de presiunea războiului.

Legătura lui Serghei Korețki cu România

Pentru România, numele lui Serghei Korețki este important mai ales prin prisma proiectelor energetice din Marea Neagră, după ce Naftogaz, compania pe care o conduce, a iniţiat discuții cu OMV Petrom pentru un posibil parteneriat privind dezvoltarea unui zăcământ de gaze din sectorul ucrainean al Mării Negre.

Zăcământul se află în apropierea perimetrelor maritime românești și este considerat unul dintre proiectele cu potențial ridicat din regiune. Trebuie însă menţionat faptul că exploatarea acestuia nu poate începe însă înainte de încheierea războiului, din cauza riscurilor de securitate.

În martie 2026, după o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan, Volodimir Zelenski declara că România și Ucraina urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune pentru exploatarea resurselor de pe platoul continental al Mării Negre.

Interesul Kievului pentru experiența României este legat și de proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz.

Zăcământul românesc are rezerve recuperabile estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze, iar producția ar urma să înceapă în 2027. Proiectul va crește producția de gaze a României și ar putea transforma țara într-un exportator net.

Pentru Ucraina, experiența acumulată de România în dezvoltarea unui proiect offshore ar putea deveni importantă după încheierea războiului, atunci când Kievul va putea începe exploatarea propriilor resurse din Marea Neagră.

România ar putea avea, de asemenea, şi un rol important în transportul gazelor către Ucraina, în contextul în care atacurile rusești au afectat grav infrastructura energetică ucraineană, iar Kievul a fost nevoit să majoreze importurile, după ce înaintea invaziei era aproape independent energetic.

Provocările funcţiei de premier

Dacă Parlamentul îl confirmă ca premier, Serghei Korețki va prelua conducerea guvernului într-o perioadă în care Rusia continuă atacurile asupra instalațiilor energetice ucrainene.

În fruntea Naftogaz, el a trebuit să gestioneze distrugerea unor echipamente și infrastructuri critice, organizarea intervențiilor de urgență, importurile de gaze și atragerea finanțărilor necesare pentru refacerea sistemului energetic. Astfel, alegerea lui Korețki ar arăta că Zelenski caută la conducerea guvernului un administrator cu experiență practică, capabil să gestioneze economia unei țări aflate în război.

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Faptul că nu are un partid propriu și nu este asociat cu o tabără politică anume îi poate oferi imaginea unui premier independent, însă, în același timp, faptul că nu are în spate un partid îl poate face mai dependent de sprijinul președintelui și al majorității parlamentare controlate de partidul Servitorul Poporului.

Numirea sa nu depinde însă doar de decizia lui Volodimir Zelenski. Conform Constituției Ucrainei, premierul este numit de Rada Supremă, la propunerea președintelui, iar Parlamentul trebuie să voteze componența noului guvern.

Mai mulți parlamentari ai partidului prezidențial au declarat că nu au fost consultați înainte ca numele lui Serghei Korețki să apară ca favorit, dar au transmis că ar urma să îi susțină candidatura.

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