Românul care visa să fie „cel mai bun model din lume”, acuzat că ar fi incendiat fosta locuință a premierului britanic

Stanislav Carpiuc, un tânăr de 26 de ani din Cernăuți, ce deține și cetățenie română, a apărut luni în fața magistraților de la Westminster, fiind acuzat de implicare într-o serie de incendieri asupra unor proprietăți din Londra, inclusiv o casă ce i-a aparținut actualului premier britanic, Sir Keir Starmer. Tânărul, care locuia în Romford, a fost arestat sâmbătă pe Aeroportul Luton, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un zbor spre România, scrie Daily Mail.

Carpiuc, născut în Ucraina, dar stabilit în Marea Britanie de aproape un deceniu, este cunoscut în cercul său apropiat ca un tânăr cu aspirații artistice: actorie, modeling, o viață cu accente boeme în estul Londrei. Pe propriul site, el se descrie simplu: „My name Stanislav. I started my modeling career quite recently”, adăugând că visul său este să devină „cel mai bun model masculin din lume”. Realitatea actuală, însă, îl aduce într-un registru mult mai întunecat.

Potrivit acuzațiilor formulate de procurorul Sarah Przybylska, Carpiuc ar fi complotat cu un alt bărbat — Roman Lavrinovici, 21 de ani, de origine ucraineană — în vederea comiterii a trei incendieri intenționate, cu scopul de a pune în pericol vieți omenești. Nici autoritățile și nici procuratura nu au indicat până în prezent un posibil motiv, iar ancheta este coordonată de Comandamentul Antiterorism al poliției londoneze.

Incendii în zone-cheie din Londra

Două dintre atacuri au avut loc în Kentish Town, una dintre ele vizând locuința în care premierul Starmer a trăit înainte de a se muta la Downing Street. Un autoturism parcat pe aceeași stradă fusese incendiat cu patru zile mai devreme. Cel de-al treilea atac a avut loc în Islington, la intrarea unei clădiri transformate în apartamente — un imobil care, potrivit anchetatorilor, ar fi aparținut liderului laburist în anii ’90.

În instanță, Carpiuc — îmbrăcat într-un hanorac albastru Adidas și pantaloni de trening gri — a confirmat doar numele și data nașterii, cu ajutorul unui interpret rus. El a refuzat să ofere declarații în fața anchetatorilor, optând pentru un interviu „fără comentarii”. Avocatul său, Jay Nutkins, a declarat că tânărul trăiește de nouă ani în Marea Britanie și că, în ianuarie, și-a încheiat studiile de licență în afaceri la Universitatea Canterbury Christ Church. Carpiuc ar fi fost în drum spre România pentru a-și vizita sora, având un bilet doar dus, „pentru că nu știa exact cât va rămâne”, potrivit apărării.

În sala de judecată s-a aflat și tatăl său, îmbrăcat modest — cămașă în carouri, blugi și adidași —, un detaliu care a fost remarcat de presă, ilustrând rădăcinile modeste ale tânărului acuzat. Apărarea a subliniat că veniturile lui Carpiuc provin din activitatea sa în construcții și că deține patru conturi bancare în Regatul Unit, unde este plătit pentru munca sa.

Un al doilea suspect și un al treilea reținut

Celălalt suspect, Roman Lavrinovici, a fost acuzat săptămâna trecută că ar fi cumpărat combustibil de la un magazin B&Q înainte de a da foc unui autoturism și unor proprietăți în care premierul Starmer a locuit sau pe care le-a deținut. Potrivit acuzațiilor, acesta ar fi folosit un „accelerant cu ardere lentă” și s-ar fi deplasat cu transportul public către locurile atacate. Nimeni nu a fost rănit, însă autoritățile consideră că viața locatarilor a fost pusă în pericol.

Lavrinovici a fost și el arestat preventiv, iar ambii vor apărea în fața instanței de la Old Bailey pe 6 iunie. Între timp, un al treilea bărbat, în vârstă de 34 de ani, a fost reținut în Chelsea, fiind suspectat de complicitate. Acesta se află în custodia poliției.

Deocamdată, mobilul atacurilor rămâne necunoscut. „În acest stadiu, presupusele fapte nu au încă o explicație clară”, a declarat procurorul Przybylska în fața instanței. În ciuda imaginii de „visător din estul Londrei” proiectate pe rețelele sociale, realitatea pare să-l aducă pe Stanislav Carpiuc în centrul unui dosar cu implicații serioase — de la atacuri cu foc asupra unor obiective sensibile, până la posibile conexiuni internaționale.