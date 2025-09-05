Chirurg britanic, condamnat la închisoare: Motivul șocant pentru care și-a provocat în mod deliberat amputarea ambelor picioare

Neil Hopper, un chirurg britanic de 49 de ani, cunoscut în regiunea Cornwall ca specialist în amputații, a fost condamnat joi, 4 septembrie, la doi ani și opt luni de închisoare pentru fraudă și deținere de imagini cu mutilări genitale.

În 2019, Hopper și-a provocat în mod deliberat amputarea ambelor picioare, folosind gheață carbonică pentru a le îngheța până la punctul de necroză.

La internare, a susținut că suferă de septicemie, în baza căreia a solicitat despăgubiri de aproape 500.000 de lire sterline (circa 575.000 de euro) de la compania de asigurări. Banii au fost cheltuiți pe o rulotă, o cadă cu hidromasaj, o sobă cu lemne și lucrări de construcție, conform The Guardian.

Instanța a constatat că Hopper acționa și din motivații sexuale, având o fascinație pentru amputări, și că deținea imagini pornografice extreme cu mutilări genitale, descărcate de pe un site.

Judecătorul James Adkin a declarat că chirurgul a prezentat rănile drept consecințe ale unei septicemii, deși și le-a provocat singur. „Ați formulat cereri frauduloase de asigurare (…) cel puțin parțial pentru satisfacție sexuală”, a spus acesta.

Hopper a lucrat pentru rețeaua de spitale Royal Cornwall între 2013 și 2023, când a fost suspendat în urma arestării. NHS (rețeaua de sănătate publică britanică) a transmis că nu există dovezi că pacienții săi ar fi fost afectați, însă unii foști pacienți solicită consultanță juridică.

Medicul a apărut anterior în interviuri BBC și chiar a fost pe lista scurtă a Agenției Spațiale Europene pentru un program destinat astronauților cu dizabilități. În prezent, riscă să își piardă casa, fiind obligat să restituie sumele obținute fraudulos.