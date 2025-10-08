search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Analiză China și Rusia, front comun pentru demoralizarea Europei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Beijingul și Moscova par să fi găsit un scop comun: o Europă divizată și slăbită, prinsă între presiunea militară rusă și influența economică a Chinei. În spatele unor incidente aparent izolate, analiștii văd o strategie coordonată de uzură, care vizează în primul rând coeziunea transatlantică.

Președintele Chinei, Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE
Președintele Chinei, Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE

În ultimele săptămâni, Europa a fost scena unui val de incidente cu miză geopolitică. Zboruri de drone au perturbat traficul aerian civil, avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Estoniei, iar agenți ai Moscovei au încercat – fără succes – să influențeze alegerile din Republica Moldova. În august, Rusia ar fi bruiaj semnalele de navigație ale avionului președintei Consiliului European, Ursula von der Leyen.

În paralel, cablurile de comunicații din Marea Baltică au fost tăiate, rețelele subacvatice din Atlantic au fost monitorizate de nave suspecte, iar tensiunile din Balcani au fost alimentate cu grijă. Toate aceste evenimente compun tabloul unei „guerile hibride” pe care Vladimir Putin o duce de ani buni împotriva continentului.

O strategie veche, cu ținte noi

Profesorul Hal Brands, editorialist Bloomberg, scrie că strategia Moscovei are mai multe straturi: „Este o formă de război hibrid care urmărește pedepsirea Europei pentru sprijinul oferit Ucrainei, dar și descurajarea oricărei idei de intervenție militară europeană după un eventual armistițiu. Ținta finală: slăbirea flancului estic al NATO și ruperea legăturii dintre Europa și Statele Unite.”

Brands avertizează că „visul de aur al Moscovei rămâne același: separarea Europei de America”. Iar cu „un atlantist ambivalent” la Casa Albă, Rusia provoacă haos calculat pe continent, mizând pe o reacție slabă la Washington. „Dacă SUA își mută atenția în altă parte, o Europă insuficient înarmată ar putea fi lăsată singură în fața Kremlinului”, notează expertul.

Beijingul, sprijinul tăcut al Kremlinului

În timp ce Rusia presează militar, China operează în tăcere, dar nu mai puțin eficient. Nave chineze au fost implicate în incidentele din Marea Baltică, iar atacurile cibernetice provenite din rețele controlate de Beijing s-au înmulțit. Oficialii occidentali vorbesc tot mai des despre o „alianță informațională” între Rusia și China, care folosește dezinformarea ca armă strategică.

China cultivă relații economice cu țările mai vulnerabile din sud-estul Europei – Grecia, Serbia, Ungaria – încercând să creeze o „cortină de mătase” care să taie continentul în două: o Europă bogată și loială Occidentului în nord și vest, și o zonă de influență chineză în sud și est.

Europa între două lumi

Atât Moscova, cât și Beijingul au un interes comun: o Europă mai slabă, divizată și ușor de influențat. Întrebarea-cheie, scrie Bloomberg, este dacă Statele Unite vor avea voința politică de a menține alianța transatlantică unită.

Donald Trump, aflat din nou la Casa Albă, a transmis semnale contradictorii. Pe de o parte, a încurajat statele europene să-și întărească armatele și a devenit mai critic față de Putin. Pe de altă parte, a zdruncinat încrederea Europei, cerând ca SUA să nu mai „subvenționeze” securitatea continentului.

Relațiile sale tensionate cu Danemarca – după ce a sugerat că SUA ar trebui să „controleze” Groenlanda – au fost percepute de mulți ca un atac simbolic la suveranitatea europeană.

O luptă care nu se va termina odată cu Ucraina

În viziunea experților citați de Bloomberg, confruntarea dintre Rusia, China și Occident va continua sub alte forme, chiar și după sfârșitul războiului din Ucraina. „Aceasta nu este doar o bătălie pentru teritorii, ci pentru viitorul ordinii mondiale”, scrie Brands.

Europa, avertizează el, trebuie să decidă rapid dacă va rămâne un pilon al democrației occidentale – sau o piesă vulnerabilă pe tabla de șah a noii ordini euroasiatice.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Factura la ENERGIE în 2025, în România lui Bolojan – Partea I: Costurile pe care trebuie să le achite un român pentru a încărca zilnic un iPhone 17
gandul.ro
image
Atenție dacă ai această monedă de 2 euro în buzunar: poate valora până la 26.000 de euro
mediafax.ro
image
Prime record în perioada de criză a statului. Ce sume a plătit ASF, ANRE sau ANCOM, autoritățile cu cele mai mari salarii
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
S-au încheiat negocierile! Gică Hagi a ajuns pe listă și turcii au făcut anunțul
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record
observatornews.ro
image
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
playtech.ro
image
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Șefii lui Inter s-au convins și pregătesc hârtiile! Salariu mărit + Contract până în 2029
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Abia acum s-a aflat din ce cauză a murit Felix Baumgartner! Ce dezvăluiri au făcut anchetatorii la trei luni după decesul sportivului
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Alertă meteo de ultimă oră! Vremea face ravagii
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani