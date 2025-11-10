Rusia are resursele necesare pentru a-și extinde unitatea de elită a operatorilor de drone Rubicon la un nivel pe care Ucraina nu-l poate egala, într-un context în care războiul cu drone este definitoriu pentru câmpul de luptă, a avertizat un comandant ucrainean, într-un interviu pentru LIGA.net.

Potrivit lui Iurii Fedorenko, comandantul regimentului 429 de sisteme fără pilot „Achile”, Rusia are capacitatea financiară și resursele de personal necesare pentru a-și extinde rapid, în doar câteva luni, programul Rubicon pentru sisteme fără pilot de la companie la batalion.

Moscova a introdus sistemele fără pilot în strategia sa militară, asigurându-și astfel un avantaj greu de depășit de către Ucraina, care de multe ori nu dispune de finanțarea necesară sau de numărul de operatori pentru a echivala forța brută și numeric superioară a Rusiei.

Rusia și-a creat propria forță de drone ca răspuns la „Linia de drone” a Ucrainei - un proiect național prin care Kievul coordonează unitățile de recunoaștere, țintire și sprijin operațional pe linia frontului - Moscova standardizând instruirea, atribuirea sarcinilor și logistica în cadrul unităților sale.

Programul Rubicon este organizat astfel încât să permită Rusiei să își extindă rapid efectivele, să ofere cel mai bun echipament și să se focalizeze pe funcții operaționale restrânse, prin contrast cu unitățile de infanterie sau de asalt care distribuie mai larg resursele.

Comandantul ucrainean a explicat că Moscova recrutează masiv oferind stimulente, dar și prin intermediul programelor pentru tineret legate de Rusia Unită - partidul la guvernare în Rusia - ce antrenează mii de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani pentru a fi piloți de drone, care urmează să fie mobilizați la 18 ani.

Unitățile de drone Rubicon se bucură de prioritate în primirea de resurse, inclusiv tehnologie avansată, precum și finanțare pentru centre de cercetare, dezvoltare și inovare.

Ucraina, în schimb, depinde de instruirea, echiparea și convingerea voluntarilor să se alăture, și în general dispune resurse limitate de finanțare sau care nu sunt disponibile imediat, în timp ce Rusia se adaptează rapid.