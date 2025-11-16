search
Cel puțin nouă cazuri de infectare cu virusul Marburg, confirmate în Etiopia. Mortalitatea este de până la 80% și nu există vaccin

0
0
Publicat:

Un nou focar de virus Marburg, unul dintre cei mai periculoși agenți patogeni cunoscuți, a fost confirmat în Africa, potrivit autorităților sanitare. Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Africa a anunțat că cel puțin nouă cazuri au fost detectate în sudul Etiopiei.

Focarul a fost identificat în zona Jinka. FOTO: UNICEF/Mulugeta Ayene
Focarul a fost identificat în zona Jinka. FOTO: UNICEF/Mulugeta Ayene

Virusul Marburg, asemănător cu Ebola și cu o rată de mortalitate de până la 80%, provoacă hemoragii severe, febră, vărsături și dizenterie, având o perioadă de incubație de până la 21 de zile. Se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor infectate, iar riscul de răspândire este ridicat în absența măsurilor rapide de izolare, relatează The Guardian.

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmat vineri apariția cazurilor, la două zile după ce Africa CDC fusese alertat cu privire la un potențial virus hemoragic în regiune. În urma analizelor, Laboratorul Național de Referință din Etiopia a confirmat prezența bolii provocate de virusul Marburg (MVD).

„Sunt în curs de desfășurare investigații epidemiologice suplimentare și analize de laborator, iar tulpina de virus detectată prezintă similitudini cu cele identificate anterior în Africa de Est”, au transmis reprezentanții Africa CDC.

Focarul a fost identificat în zona Jinka, unde autoritățile sanitare etiopiene au acționat rapid pentru a limita răspândirea virusului. Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Africa a precizat că va sprijini Etiopia în gestionarea situației și în prevenirea extinderii infecțiilor în alte regiuni ale continentului.

Africa s-a confruntat și în ultimii ani cu episoade similare. O epidemie de Marburg a ucis 10 persoane în Tanzania, la începutul anului 2025, fiind eradicată după două luni. În Rwanda, prima epidemie de acest tip a fost eliminată în decembrie 2024, după ce provocase 15 decese.

În prezent nu există un vaccin sau un tratament antiviral aprobat pentru virusul Marburg. Cu toate acestea, hidratarea intensă – orală sau intravenoasă – și tratarea simptomelor pot îmbunătăți considerabil șansele de supraviețuire. Anul trecut, Rwanda a testat un vaccin experimental dezvoltat de Institutul Sabin Vaccine din SUA, însă acesta nu este încă disponibil pe scară largă.

