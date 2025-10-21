Video Cea mai mare rafinărie din Ungaria, cuprinsă de flăcări. Compania ia în calcul să recurgă la rezervele strategice

Pompierii din Ungaria s-au luptat o întreagă noapte cu un incendiu care a izbucnit la principala rafinărie de petrol a țării, au anunțat autoritățile și compania energetică maghiară MOL. Nu au fost raportate victime.

Incendiul a izbucnit luni seara, într-o unitate de procesare a rafinăriei Danube din Százhalombatta, la sud de capitala Budapesta, a anunțat MOL într-un comunicat publicat azi pe site-ul Bursei de Valori din Budapesta.

Cauza incidentului este în curs de investigare, transmite presa maghiară. MOL a declarat că au fost respectate protocoalele de urgență și că unitățile neafectate de incendiu au fost repuse în funcțiune treptat, în timp ce evaluarea pagubelor continua, potrivit presei maghiare.

Compania a adăugat că se va concentra pe asigurarea aprovizionării interne cu combustibil și că ia în considerare posibilitatea de a recurge la rezervele strategice ale Ungariei.

Prim-ministrul Viktor Orbán a declarat că a discutat cu directorii MOL și cu ministrul de interne despre incendiu. „Aprovizionarea cu combustibil a Ungariei este asigurată”, a scris Orbán pe rețelele de socializare, adăugând că circumstanțele incendiului sunt investigate „cât mai amănunțit posibil”.