Cea mai mare provocare pentru soldații ucraineni din prima linie pe un câmp de luptă saturat de drone

Piloții de drone din Ucraina trebuie să-și coordoneze rutele pe care dronele lor le pot parcurge în siguranță pentru a evita focul prietenos, relatează Business Insider.

Piloții ucraineni de drone au declarat pentru Business Insider că sunt nevoiți să comunice constant cu unitățile din apropiere pentru a rezerva „coridoare” de zbor și a evita ca dronele lor să fie doborâte de propriul război electronic.

„Trebuie să ne coordonăm, să anunțăm când vom trece deasupra linia frontului”, a explicat Dimko Jluktenko, pilot în cadrul Forțelor de Sisteme fără Pilot din Ucraina

Cele două armate poartă o bătălie și în domeniul războiului electronic, o luptă invizibilă pentru controlul spectrului electromagnetic care devine mai îndârjită pe măsură ce războiul dronelor ia amploare.

Potrivit mărturiei lui Jluktenko, una dintre sarcinile sale este identificarea mijloacelor de război electronic ale Rusiei, pentru a fi scoase din joc, și a asigura astfel un avantaj chiar și temporar pe câmpul de luptă.

Un operator de drone ucrainean care a vorbit cu Business Insider sub rezerva anonimatului pentru a putea discuta despre operațiuni sensibile a dezvăluit că adesea piloții trebuie să se coordoneze nu doar între ei, ci și cu alte unități ce operează într-o anumită zonă. Dispozitivele de război electronic sunt active pe anumite porțiuni ale frontului, astfel că pentru a-și putea trimite dronele într-un atac piloții trebuie să negocieze o cale de trecere cu proprii camarazi.

„Trebuie să rezolvăm cumva această problemă, convenind ce rută putem urma”, a spus el, adăugând că o astfel de coordonare nu este întotdeauna ușoară.

O problemă acută pe un front saturat de drone

Jakub Jajcay, un fost ofițer al armatei slovace care a petrecut șase luni în armata ucraineană, a explicat pentru Business Insider că încercările uneori disperare de a opri dronele rusești înseamnă că sistemele de bruiaj și echipamentele pentru oprirea fizică a dronelor sunt peste tot și, deși operatorii ucraineni fac tot posibilul să-și coordoneze zborurile, acest lucru nu este întotdeauna posibil.

„Nu aveai cum să identifici fiecare unitate de infanterie din zona în care operai”, a spus el, astfel încât să poți transmite în orice circumstanțe mesajul: „Băieți, una dintre dronele noastre va zbura deasupra, nu o doborâți”.

„Operatorii de drone și soldații de grad similar „cu siguranță nu controlau sistemele de război electronic. Aceasta era o decizie luată la un nivel mult mai înalt”, a adăugat el, relatând din propriile experiențe.

„Uneori puteam solicita să fie oprite sau să fie pornite când aveam nevoie de ele, dar asta era cumva în afara controlului nostru. Nu puteam face prea multe în privința asta”, a spus el.

Un operator de drone din Brigada Prezidențială Separată a Ucrainei, care a vorbit sub rezerva anonimatului din motive de securitate, a precizat pentru Business Insider că unitatea sa de obicei obține aprobarea din partea comandanților ce supraveghează războiul electronic pentru a evita incidentele de foc prietenos.

Totuși, a spus el, sistemul nu este perfect și apar ocazional probleme, cum ar fi atunci când Rusia atacă cu ajutorul unor roiuri de drone FPV sau bombe cu planare, iar războiul electronic trebuie să rămână activ pentru a contracara pericolele imediate.

Un număr uriaș de drone

Dronele au devenit esențiale pe fondul deficienței de alte tipuri de armament, de la obuze de artilerie la muniții ghidate de precizie. Sunt folosite pentru a colecta informații, dar și pentru atac, și vin într-o varietate de forme, de la drone mici, standard, la drone uriașe, de uz militar, dar și drone echipate cu explozibili, mitraliere și grenade, printre altele.

Mai nou, au apărut interceptoarele de drone.

Totodată, sunt prezente într-un număr uriaș pe câmpul de luptă, ceea ce îngreunează manevrele, creând adevărate provocări atât pentru infanterie, cât și pentru vehicule. Adesea, soldații nu pot identifica cu certitudine dacă o anumită dronă care zboară deasupra lor aparține armatei lor sau părții inamice. Unii intră în panică și deschid focul asupra oricărei drone pe care o văd.

Jajcay a spus că alteori, soldații ucraineni, neștiind că drone prietenoase trec prin zonă, „nu mai așteptau să afle dacă era a lor sau nu. Pur și simplu o doborau”.

„Imaginați-vă că sunteți infanterist”, a spus el. „Vedeți o dronă FPV ce zboară spre voi și, literalmente, nu aveți nicio idee dacă este una rusească care vine din spate sau una ucraineană.” Un soldat responsabil de sistem de război electronic ar putea „să apese literalmente pe toate frecvențele, bruiindu-le de toate de frică”, a explicat anterior Jluktenko

Atât evoluțiile în domeniul dronelor, cât și al războiului electronic fac parte dintr-o cursă a înarmării esențială în acest război. Multe inovații sunt proiectate tocmai pentru a împiedica bruiajul. Acestea includ drone care nu utilizează GPS, adică drone controlate prin cabluri cu fibră optică, drone cu inteligență artificială și drone care sar peste frecvențe pentru a încerca să evite bruierea.

Însă noile tehnologii nu ajung peste noapte pe front și ambele părți se adaptează constant pentru a le contracara. În consecință, trupele ucrainene se trezesc adesea jonglând cu instrumente de ultimă generație și echipamente învechite în același spațiu de luptă, prinse într-o cursă a bruiajului reciproc care nu dă semne de încetinire și care necesită în continuare comunicare și coordonare substanțiale pentru a ține pasul în timp real.