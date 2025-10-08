Ce se ascunde în spatele atacului sângeros asupra unei primărițe din Germania. Vecinii au auzit țipete înainte de tragedie

Scene șocante într-un orășel din landul german Renania de Nord-Westfalia. Iris Stalzer, primărița aleasă a localității Herdecke, a fost găsită plină de sânge în apartamentul său, după ce a fost înjunghiată de 13 ori în abdomen. Femeia de 57 de ani se află acum în stare critică, iar poliția investighează un posibil motiv familial în spatele atacului.

Țipete înainte de atac

Potrivit mărturiilor unui vecin, țipete și zgomote violente au fost auzite cu puțin timp înainte ca salvatorii să ajungă la locuința primăriței.

„Am auzit-o pe femeie și pe fiul ei certându-se. Strigau unul la altul foarte tare, cu jumătate de oră înainte să vină elicopterul de salvare”, a declarat martorul pentru publicația Bild.

Vecinii au mai spus că nu era prima oară când se auzeau certuri în apartamentul primăriței.

Suspiciuni în familie

Poliția a confirmat că cei doi copii adoptați ai victimei – un băiat de 15 ani și o fată de 17 – au fost audiați. Băiatul le-ar fi spus anchetatorilor că și-a găsit mama grav rănită în locuință și că „mai mulți bărbați” ar fi fost implicați în atac.

Totuși, surse apropiate anchetei spun că o legătură familială este în prezent pista principală. Cu doar câteva săptămâni înainte, fiica adoptivă ar fi atacat-o pe primăriță cu un cuțit, într-un incident domestic care nu a fost făcut public oficial.

În stare critică, dar conștientă

Potrivit cotidianului Welt, Iris Stalzer a fost dusă de urgență la spital, unde medicii au reușit să-i stabilizeze starea. Surse medicale citate de presă afirmă că aceasta a fost „pe scurt conștientă” și ar fi reușit să spună polițiștilor că „știe cine a comis fapta”, fără a oferi însă alte detalii.

O carieră politică începută recent

Stalzer, membră a Partidului Social-Democrat (SPD), fusese aleasă recent primar al localității Herdecke, cu 52,2% din voturi, în urma unui tur de scrutin câștigat la limită împotriva candidatului creștin-democrat Fabian Conrad Haas. Mandatul său urma să înceapă oficial pe 1 noiembrie.

Reacții politice la nivel național

Atacul a provocat reacții la vârful scenei politice germane. Cancelarul Friedrich Merz, liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a scris pe platforma X că este „o faptă teribilă care trebuie investigată rapid” și și-a exprimat speranța pentru însănătoșirea completă a primăriței.

Matthias Miersch, liderul grupului parlamentar SPD, a declarat că întreaga formațiune „se roagă pentru supraviețuirea colegei și condamnă fără echivoc violența politică și domestică”.

O amintire dureroasă

Cazul amintește de asasinarea oficialului Walter Lübcke în 2019, împușcat pe terasa casei sale de un extremist de dreapta, după ce își exprimase sprijinul pentru politica Angelei Merkel privind refugiații.

Deși poliția nu a confirmat încă un motiv politic în cazul Iris Stalzer, ministrul de interne Nancy Faeser a avertizat că Germania se confruntă cu „o creștere îngrijorătoare a violenței interne și ideologice”.