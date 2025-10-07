Primăriță din Germania, înjunghiată în fața casei sale

O primăriță din Germania a fost înjunghiată marți în fața casei sale de mai mulți agresori, potrivit unor surse.

Iris Stalzer, noua primăriță a orașului Herdecke, a fost găsită grav rănită de fiul ei, a relatat Bild.

Femeia în vârstă de 57 de ani i-a spus fiului ei că a fost atacată pe stradă de mai mulți bărbați și înjunghiată în stomac și în spate, conform presei germane.

Poliția a deschis o anchetă. Suspecții au fugit de la locul faptei și sunt încă în libertate.

Cancelarul german Friedrich Merz a scris pe X că a primit informații despre un „act abominabil” în Herdecke.

„Gândurile mele sunt alături de familia și rudele ei”, a scris el.

Stalzer a fost ales primar al orașului Herdecke, în regiunea Renania de Nord-Westfalia, pe 28 septembrie, cu 52% din voturi.