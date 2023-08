Mama Loredanei, criminala din Saturn, si-a vizitat fiica la închisoare: „Era sufletistă, făcea treabă, învăța, făcea naveta la școală...“

Mama Loredanei, fata care si-a omorât prietena cea mai bună, într-un hotel din Saturn, a vizitat-o astăzi și a declarat că a găsit-o pe fiica ei „năucită de cap, aeriană”.

Femeia a venit cu trenul din Vaslui, împreună cu doi dintre frații Loredanei, pentru a o vizita și a-i aduce anumite obiecte și alimente pe care și le dorea.

Aceasta a declarat că Loredana era „sufletistă, făcea treabă, învăța, făcea naveta la școală... ”, că adolescenta nu ar fi fost niciodată violentă și că nu s-ar fi așteptat niciodată la așa ceva. Atunci când a aflat despre fapta înfiorătoare comisă de fiica ei, mama Loredanei a spus că a avut un „șoc pe loc, că n-a mai gândit, că a fost direct dusă la spital” și că „ia pastile ca să poată fi calmă”.

Intrebată dacă au vorbit despre gestul comis , mama Loredanei a spus „Nu am vorbit despre asta. Am vorbit exact de (...) frații ei, e clar că îi e dor de ei”. Aceasta nu are speranțe ca fiica ei va ieși prea curând din arest, dar că „o iartă, pentru că e fata ei”.

Speră că familia Alinei să înțeleagă că nu este vina ei , ca părinte : „Sper, sper, pentru că nu am greșit eu cu nimica.”, a declarat mama Loredanei.

O ceartă ce a condus la o crimă

Loredana, adolescenta de 18 ani, ce și-a ucis cu sânge rece prietena cea mai bună a mărturisit totul anchetatorilor în speranța că va primi o pedeapsă mai mică, conform propriilor declarații.

Crima s-a petrecut într-un hotel din Saturn, unde cele două fete, Loredana și Alina, fata ucisă, se angajaseră pe perioada verii.

O ceartă între cele două ar fi degenerat, au început să se loveacă, potrivit Loredanei, iar într-o criză de nervi aceasta a înjunghiat-o pe Alina. Apoi a băgat-o într-un geamantan, a dus-o în parc și a pus-o sub o bancă, unde a fost găsită de un pescar.

Concluziile raportului psihologic al Loredanei sunt surprinzatoare, adolescenta ar părea să nu aibă deloc regrete, conform psihologului care a expertizat-o, citat de Cancan.ro. Sursa citată arată că Loredana nu a avut nicio clipă intenția să o salveze pe Alina și că a privit-o în ochi cum se stinge, timp de 30 de minute , lucru pe care îl fac doar criminalii în serie, potrivit raportului psihologic.