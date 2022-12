Capcanele lăsate de soldații ruși în Herson: „Am neutralizat mai multe tone de mine”

Soldații ruși retrași din teritoriul din regiunea Herson situat pe malul vestic al fluviului Nipru au lăsat o multitudine de capcane în urma lor, inclusiv grenade în mașini de spălat.

A trecut o lună de la retragerea trupelor ruse din orașul Herson și din împrejurimile sale, dar semnele ocupației ruse, care a durat circa opt luni, încă sunt prezente și constituie un pericol atât pentru soldații ucraineni, cât și pentru civili, relatează The Business Insider.

Numeroși locuitori ai Hersonului au fost nevoiți să plece în alte localități până la restabilirea alimentării cu energie electrică și apă, în timp ce cei rămași în oraș riscă să fie uciși în bombardamente ale rușilor.

Însă bombardamentele nu constituie singurul pericol de moarte. Odată cu retragerea invadatorilor ruși, eliberatorii ucraineni au descoperit diverse capcane plasate de către inamici, printre care și grenade în mașini de spălat.

Potrivit agenției de presă The Associated Press (AP), preluată de The Business Insider, avertismentele de pericol de mine pot fi înșelătoare, așa cum s-a constatat în cel puțin un caz. Un astfel de „avertisment” recomanda părăsirea drumului principal către un drum lateral, dar acel drum era minat. Mai mulți membri ai instituțiilor de forță ale Ucrainei au fost uciși după ce au căzut în această capcană.

„Ca să vă faceți o idee, într-o lună de muncă, am găsit și am neutralizat mai multe tone de mine”, a declarat pentru AP un membru al unei echipe de deminare, adăugând că minele erau răspândite pe o suprafață de circa cinci kilometri pătrați.

Echipele de deminare depun eforturi pentru a curăța Hersonul și împrejurimile sale de mine și alte dispozitive explozibile, dar activitatea lor este îngreunată de frig și solul înghețat, scrie The Business Insider.