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Capcana prin care Rusia folosește adolescente recrutate online în asasinate împotriva militarilor ucraineni: promisiuni de bani, relații false și otravă

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Război în Ucraina
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Serviciile de informații ruse recrutează tot mai frecvent tinere, inclusiv minore, pentru a viza militari ucraineni prin intermediul aplicațiilor de întâlniri și al rețelelor sociale, susțin autoritățile de la Kiev.

Adolescente recrutate prin Telegram pentru misiuni mortale Foto: pexels
Adolescente recrutate prin Telegram pentru misiuni mortale Foto: pexels

Potrivit șefului Poliției Naționale a Ucrainei, Ivan Vîhivski, de la începutul anului 2026 au fost documentate șase asasinate la comandă sau tentative de asasinat asupra unor militari ucraineni, organizate prin intermediul aplicației Telegram.

Unul dintre comploturi a fost dejucat înainte de a fi pus în aplicare, însă celelalte cazuri sunt investigate de autorități. Oficialul ucrainean a avertizat că tinerii au devenit una dintre principalele ținte ale recrutorilor ruși.

„Tinerii reprezintă astăzi una dintre principalele ținte ale recrutorilor ruși”, a declarat Vîhivski, potrivit kyivpost.

Cum funcționează schema de recrutare

Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, recrutorii ruși identifică persoane dispuse să colaboreze prin Telegram și alte aplicații de mesagerie, promițându-le câștiguri rapide în schimbul îndeplinirii unor sarcini.

Anchetatorii susțin că persoanele recrutate sunt instruite să intre în contact cu militari ucraineni prin intermediul aplicațiilor de dating sau al rețelelor sociale și să dezvolte relații personale cu aceștia. Coordonatorii ruși le-ar pune la dispoziție fonduri pentru închirierea unor apartamente, pentru consum de alcool și alte cheltuieli, oferindu-le inclusiv informații despre locuri de unde pot procura metadonă și alte substanțe toxice.

În timpul întâlnirilor, militarilor vizați li s-ar fi administrat droguri sau otrăvuri în băuturi.

„În realitate, vorbim despre crime premeditate organizate de serviciile speciale ale statului agresor prin intermediul unor cetățeni ucraineni”, a afirmat șeful Poliției Naționale.

Adolescentă de 17 ani, acuzată că a otrăvit un militar ucrainean

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri investigate de autorități s-a produs în regiunea Jîtomîr. Pe 5 iunie, forțele de ordine au reținut o adolescentă de 17 ani din Berdîciv, suspectată că a otrăvit un militar ucrainean la instrucțiunile unui coordonator rus.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), tânăra ar fi fost recrutată după ce căuta oportunități de „câștig rapid” pe canale Telegram.

După ce ar fi fost implicată în activități de curierat și distribuție de droguri, aceasta ar fi primit misiunea de a stabili relații cu militari și de a introduce în secret substanțe toxice în băuturile acestora.

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Anchetatorii susțin că adolescenta a început o relație cu un militar de 27 de ani din Jîtomîr. În timpul unei întâlniri într-un apartament închiriat, ea i-ar fi administrat o substanță toxică în băutură, provocându-i moartea.

Autoritățile afirmă că fata a încercat ulterior să prezinte decesul drept unul natural, însă a fost arestată. Ea se află în prezent în arest preventiv și este cercetată pentru omor cu premeditare și, posibil, pentru înaltă trădare comisă în timpul legii marțiale.

Un alt caz, investigat la Ujhorod

Autoritățile ucrainene investighează și moartea unui militar în Ujhorod, produsă în luna aprilie. În acest dosar, o femeie de 26 de ani din Zaporojie este suspectată că ar fi acționat în interesul serviciilor de informații ruse.

Potrivit anchetatorilor, agenți ruși ar fi utilizat identitatea femeii pentru a crea un profil pe un site de întâlniri și pentru a intra în contact cu militarul. În timpul unei întâlniri, aceasta i-ar fi administrat o substanță toxică în băutură.

Ancheta arată că scopul inițial al operațiunii era obținerea accesului la informațiile stocate pe telefonul victimei după pierderea cunoștinței. Militarul a murit însă la scurt timp după întâlnire.

Suspecta este acuzată de înaltă trădare și riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață.

Campanie amplă de recrutare a tinerilor

Potrivit Financial Times, care citează oficiali ai serviciilor de informații ucrainene, 21% dintre persoanele reținute în Ucraina pentru colaborare cu Rusia în anul 2025 au fost adolescenți.

Surse din cadrul serviciilor de securitate afirmă că recrutorii ruși folosesc platforme precum Telegram, TikTok, Discord, Facebook și jocuri online pentru a atrage tineri, oferindu-le plăți în criptomonede pentru diverse misiuni.

Dacă inițial sarcinile vizau colectarea de informații, distribuirea de materiale de propagandă sau acte de incendiere, operațiunile recente au inclus activități de spionaj, manipularea de explozibili și atacuri împotriva personalului militar ucrainean.

Potrivit oficialilor citați, cea mai tânără persoană pe care Rusia ar fi încercat să o recruteze pentru activități de sabotaj avea doar 11 ani.

Șeful Poliției Naționale a Ucrainei le-a cerut militarilor să manifeste prudență în relațiile inițiate pe internet, avertizând că serviciile de informații ruse utilizează activ rețelele sociale și platformele de dating pentru identificarea țintelor și colectarea de informații.

„Vreau să subliniez că nicio promisiune de recompensă nu vă exonerează de răspunderea penală. Persoanele care acceptă să coopereze cu reprezentanții statului agresor vor răspunde conform legii”, a declarat Ivan Vîhivski.

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