„Călugărițele Z ale lui Putin". Cum ar fi infiltrat Rusia bisericile din Suedia într-un război cinic de propagandă

Publicat:

Surorile de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta păreau, la prima vedere, imaginea inocenței. În preajma Crăciunului, ele vindeau icoane, obiecte de artizanat și suveniruri credincioșilor din bisericile suedeze, fără să trezească suspiciuni. Nici în Täby, o suburbie prosperă de lângă Stockholm, prezența lor nu a ridicat semne de întrebare: rectorul le oferise personal permisiunea de a-și instala mesele în holul bisericii.

Călugăriță cu vestă antiglonț/FOTO:X
Călugăriță cu vestă antiglonț/FOTO:X

Doar că, într-o Europă confruntată cu războiul hibrid al Rusiei, aparențele pot fi înșelătoare.

După cum avea să avertizeze ulterior Biserica Suediei, femeile prezentate drept „călugărițe” erau, de fapt, reprezentante ale unei mănăstiri controversate din Belarus, cunoscută pentru susținerea invaziei ruse în Ucraina și pentru legăturile sale cu GRU, serviciul de informații militare al Rusiei.

În scurt timp, presa suedeză a fost inundată de titluri despre „călugărițele-spion ale lui Putin”, infiltrate în până la 20 de biserici din Suedia. Iar șeful parohiei din Täby s-a trezit acuzat că enoriașii săi ar fi contribuit, fără să știe, la finanțarea mașinăriei de război a Kremlinului, scrie The Telegraph.

Bisericile, noul front al războiului hibrid

Dincolo de senzaționalul poveștii, cazul scoate la iveală o realitate mai profundă: bisericile suedeze – printre cele mai deschise și ospitaliere din Europa – au devenit o țintă pentru propaganda rusă.

Unul dintre obiectivele Moscovei este să creeze impresia că valorile pro-Kremlin sunt acceptate și chiar admirate în statele NATO. Prezența „călugărițelor” belaruse în biserici occidentale servește perfect acestui narativ.

Strategia nu este una nouă. În ultimii ani, Biserica Ortodoxă Rusă a încercat să obțină acces la lăcașuri de cult suedeze situate în apropierea bazelor militare și aeroporturilor – o coincidență care a atras atenția serviciilor de securitate.

„Unitate de luptă”, nu ordin monahal

Arhiepiscopul Andrei Lemeșonok, liderul spiritual al mănăstirii Sfânta Elisabeta, și-a descris public călugărițele drept o „unitate de luptă”. Supranumite „călugărițele Z”, ele au fost fotografiate purtând simbolul invaziei ruse, în teritorii ocupate din Ucraina, îmbrăcate în veste antiglonț și participând la acțiuni menite să ridice moralul soldaților ruși.

În Marea Britanie, accesul lor la Catedrala din Winchester a fost interzis încă din 2022, tocmai din cauza poziției lor pro-război. Acest precedent a cântărit greu și în decizia Bisericii Suediei de a emite, după incidentul din Täby, un avertisment oficial către toate parohiile.

În comunicatul său, Biserica Suediei a afirmat clar că veniturile obținute de mănăstire sunt folosite pentru „susținerea naționalismului rus, a agresiunii împotriva Ucrainei și pentru activități în strânsă legătură cu GRU”.

Naivitate sau exploatare?

Șeful parohiei din Täby, Michael Öjermo, susține că nu cunoștea amploarea acuzațiilor atunci când a invitat călugărițele, inclusiv în anii anteriori invaziei din 2022. El afirmă că biserica sa a avut mereu deschidere către comunități creștine din state nedemocratice.

„Am trăit suficient ca să-mi amintesc cum veneau preoți din Germania de Est. Din trei, doi erau sinceri, iar unul era informator pentru Stasi”, spune Öjermo. „Asta nu înseamnă că refuzi dialogul.”

El respinge eticheta de „spioni”, susținând că nu a observat activități de culegere de informații. Totuși, admite acum că prezența lor putea servi intereselor propagandistice ale Kremlinului.

„Nu mi-am dat seama atunci, dar da, pot fi folosite ca instrument de propagandă. Asta este problema”, recunoaște el.

O vulnerabilitate mai largă

Pentru Kristina Smith, șefa unității de planificare de criză a Bisericii Suediei, cazul nu este unul izolat. Rusia încearcă de mai mult timp să exploateze deschiderea societății suedeze.

„Am avertizat parohiile să nu mai închirieze spații Bisericii Ortodoxe Ruse, mai ales când acestea se află lângă obiective militare”, explică ea.

Un exemplu elocvent este orașul Västerås, unde o biserică ortodoxă rusească a fost construită la doar câteva sute de metri de un aeroport strategic, folosit în situații de criză. Serviciile de informații suedeze suspectează că edificiul este utilizat pentru activități de spionaj, deși Moscova neagă vehement.

Sfârșitul unei iluzii

Pentru Suedia, invazia Rusiei în Ucraina a fost un „șoc de trezire”. O țară care se mândrea cu neutralitatea și cu două secole fără război a descoperit că deschiderea și buna-credință pot deveni vulnerabilități strategice.

În acest context, până și o mănăstire aparent inofensivă poate deveni o piesă într-un joc geopolitic mult mai mare.

Iar Rusia, desigur, continuă să susțină că este vorba doar despre… o biserică.

