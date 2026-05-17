Ce o deranjează cel mai mult la români pe o tânără venită din Taiwan: „În rest, e binișor”

O tânără originară din Taiwan, stabilită în România după ce s-a îndrăgostit de un pianist român, a atras atenția utilizatorilor de pe Reddit prin răspunsurile sale neobișnuit de directe despre experiența de viață în țara noastră.

Ea a participat la o discuție deschisă, unde a răspuns întrebărilor venite din partea internauților, povestind atât cum a ajuns în România, cât și ce dificultăți a întâmpinat odată ajunsă aici, potrivit Click!.

Totul a pornit de la o postare simplă pe Reddit, în care a scris: „Sunt taiwaneză în România. Mă numesc A-goéh. Întrebați-mă orice și vă răspund”.

Şi întrebările au început să vină, prima dintre ele fiind cum a ajuns în România.

„Soțul meu”, a spus tânăra, explicând ulterior că l-a cunoscut în Taiwan, unde acesta se afla cu o bursă. „El este pianist, iar eu sunt violonistă”, a precizat ea.

Discuția a căpătat rapid amploare atunci când a fost întrebată ce i se pare dificil de acceptat în România. Răspunsul ei a devenit imediat viral și a generat numeroase reacții.

„Cu unele nu m-am acomodat deloc, de exemplu discriminarea, homofobia, xenofobia și altele. Da, în Taiwan poți să vezi priviri ciudate dacă ești străin, dar măcar suntem discreți. Și la homofobie, noi nu batem un gay sau ce ar fi pe stradă, cum e aici. Dar, în rest, e binișor”, a scris aceasta.

Întrebată și despre modul în care percepe birocrația din România în comparație cu cea din Taiwan, ea a răspuns la fel de tranșant.

„Mult mai înapoiată decât la noi. De exemplu, noi facem fiecare act sau plată la 7-Eleven-ul de la colț”, a explicat ea.

Discuția a continuat și în zona vieții culturale, iar utilizatorii au întrebat-o despre muzică și scena artistică din România. Activă în domeniul muzicii clasice, aceasta nu și-a ascuns dezamăgirea față de ceea ce a găsit aici.

„Scena muzicală mi se pare o bătaie de joc, mai ales Smiley și alte prostii”, a spus tânăra.