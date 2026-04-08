Generalii NATO avertizează asupra riscului unui război cu Rusia până în 2029. Europa ar putea fi pregătită abia în 2035

Lideri militari din cadrul NATO avertizează că Rusia ar putea reprezenta o amenințare directă pentru teritoriul Alianței în următorii ani, în timp ce planurile de reînarmare ale Europei nu vor acoperi lacunele critice înainte de 2035.

Potrivit evaluărilor recente, există un decalaj de cinci până la șapte ani între momentul în care ar putea apărea o amenințare militară și capacitatea Europei de a răspunde eficient. Analiștii susțin că acest interval nu este întâmplător, ci ar putea reprezenta o perioadă de vulnerabilitate.

Avertismente tot mai frecvente

Serviciile de informații europene, în special din nordul și estul continentului, consideră că riscul unei confruntări este mai ridicat și mai apropiat în timp decât indică evaluările americane. În timp ce Washingtonul vorbește despre o competiție strategică, unele state europene percep amenințarea ca fiind una existențială, scrie euromaidanpress.com.

Un raport al comunității de informații din SUA din 2026 arată că Rusia urmărește să își refacă sfera de influență și să limiteze extinderea NATO, în special în spațiul fost sovietic, inclusiv în Ucraina. Evaluări similare au fost formulate și anterior, inclusiv înaintea invaziei ruse la scară largă.

Potrivit unor informații citate de Reuters, liderul rus Vladimir Putin nu și-ar fi abandonat obiectivele privind controlul asupra Ucrainei și influența asupra unor regiuni din Europa.

Scenarii de conflict

În noiembrie 2024, Bruno Kahl, fostul șef al serviciului de informații externe al Germaniei, a avertizat că Rusia ar putea testa NATO până la finalul deceniului printr-o operațiune limitată, de exemplu în statele baltice sau în zona arctică.

Ulterior, avertismente similare au fost lansate de mai mulți oficiali europeni. Serviciul de informații al apărării din Danemarca a prezentat scenarii care includ atât conflicte locale, cât și posibilitatea unui război la scară largă în Europa în următorii ani.

În iunie 2025, generalul Carsten Breuer a declarat că NATO ar trebui să fie pregătită pentru un posibil atac rusesc până în 2029, subliniind că amenințarea este cea mai gravă de la sfârșitul Războiului Rece.

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a avertizat că, fără sprijin suplimentar pentru Ucraina, consecințele ar putea afecta întregul continent.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia ar putea ataca un stat membru în următorii cinci ani și a subliniat necesitatea pregătirii pentru un conflict de amploare.

Îngrijorări legate de capacitatea de apărare

Oficiali militari europeni au atras atenția că producția de armament și capacitatea industrială nu sunt încă suficiente pentru a egala ritmul Rusiei. În februarie 2026, lideri militari din Germania și Regatul Unit au cerut creșteri semnificative ale cheltuielilor pentru apărare.

De asemenea, generalul ceh Karel Řehka a declarat că majoritatea liderilor militari NATO nu exclud posibilitatea unui atac rusesc până în 2029, subliniind că descurajarea depinde atât de capacități militare reale, cât și de voința politică de a le utiliza.

Provocări majore pentru Europa

Analiștii evidențiază mai multe dificultăți structurale. Una dintre ele este incertitudinea privind angajamentul Statelor Unite față de securitatea europeană, ceea ce ar putea obliga Europa să își asume un rol mai mare în propria apărare.

În același timp, obiectivele de creștere a bugetelor militare în statele NATO sunt stabilite pe termen mai lung decât orizontul de risc estimat. Țările aflate în prima linie, precum Polonia sau statele baltice, sunt considerate cele mai expuse în cazul unei escaladări.

Deși un conflict nu este considerat inevitabil, oficialii subliniază că menținerea unei capacități credibile de descurajare rămâne esențială pentru evitarea acestuia.