Biden, vizită-surpriză la Kiev, la un an de război: „Putin a crezut că poate rezista mai mult decât noi“

Președintele american Joe Biden s-a deplasat luni la Kiev, capitala Ucrainei, pentru prima dată de la lansarea invaziei ruse, acum un an.

Liderul de la Casa Albă s-a întâlnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Vizita lui Biden în capitala Ucrainei are loc cu patru zile înainte de împlinirea unui an de la lansarea invaziei ruse.

„Joseph Biden, bine aţi venit la Kiev! Vizita dumneavoastră este un semn extrem de important de susţinere pentru toţi ucrainenii”, a scris administrația prezidențială de la Kiev.

Un nou ajutor militar anunțat de Biden în mesajul transmis de la Kiev

Liderul de la Casa Albă a anunţat, cu prilejul vizitei sale la Kiev, un ajutor suplimentar în valoare de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina. El a mai transmis că în această săptămână va impune noi sancţiuni împotriva Rusiei.

„Acum un an, v-am întrebat ce se întâmplă acolo, cum pot să vă ajut. Îmi amintesc că mi-ați spus: adunați liderii lumii și cereți-le să susțină Ucraina. Ați spus că nu știți când putem vorbi din nou. În acea noapte întunecată acum un an, lumea se pregătea pentru căderea Kievului. Lumea se aștepta, poate, chiar la sfârșitul Ucrainei. Un an mai târziu, Kievul rezistă, Ucraina rezistă, Statele Unite sunt alături de voi, lumea întreagă e alături de voi. Kievul a capturat o parte din inima mea.

Tinerii ruși fug din Rusia, economia Rusiei e la pământ. Putin a crezut că Ucraina e slabă, iar Occidentul divizat. A crezut că poate rezista mai mult decât noi. La un an distanță, dovezile sunt chiar aici: suntem împreună, suntem uniți. Amintiți lumii în fiecare zi ce înseamnă curajul. Vom fi alături de dumneavoastră oricât va fi nevoie”, a declarat Biden la Kiev.

La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că a discutat cu președintele american despre armament cu rază lungă de acţiune.

Demonstrație de susținere a Ucrainei

The New York Times (NYT) descrie vizita ca fiind o demonstraţie a hotărârii administraţiei sale de a susţine Ucraina în faţa invaziei Rusiei, în condiţiile în care se împlineşte un an de la această agresiune.

„Vizita la Kiev s-a desfăşurat în secret din cauza preocupărilor legate de securitate. Joe Biden a plecat de la Washington fără atenţie publică, după ce el şi soţia sa au luat cina în oraş, la un restaurant, sâmbătă seara, un fapt extrem de rar. Biden urma să ajungă la Varşovia marţi dimineaţa pentru o vizită de două zile, iar oficialii au negat în mod repetat că ar exista alte planuri pe care le-ar putea anunţa cu privire la o deplasare în Ucraina în timp ce se află acolo. Într-adevăr, Casa Albă a publicat duminică seară un program public pentru ziua de luni care arăta că preşedintele ar fi încă la Washington şi ar urma să plece seara spre Varşovia, când, de fapt, el era deja la jumătate de lume distanţă”, scrie NYT.

Este prima sa deplasare în această ţară de la începutul invaziei Rusiei, în urmă cu aproape un an, şi este o surpriză, în condiţiile în care Casa Albă anunţase că preşedintele nu are de gând să meargă şi în Ucraina, cu ocazia deplasării sale în Polonia. Se vehicula însă că preşedintele Volodimir Zelenski - care a fost la Washington în decembrie - ar putea să vină în Polonia pentru o întâlnire cu Joe Biden.

Apariţia lui Biden la Kiev este o demonstraţie de susţinere pentru Ucraina care vine într-un moment critic al conflictului, în timp ce Rusia se pregăteşte pentru o aşteptată ofensivă de primăvară, notează CNN.

Biden și Zelenski s-au întâlnit pentru ultima acum două luni, la Washington. A fost vorba de prima vizită în străinătate a președintelui ucrainean de la lansarea invaziei ruse în țara sa. Între timp, Zelenski s-a mai deplasat la Londra, Paris și Bruxelles.

O vizită ținută în secret până în ultima clipă

Această vizită a fost ținută în secret până în ultimul moment, nefiind anunțată de cele două părți.

Ba mai mult, partea americană susținuse că Biden nu avea în plan să viziteze Ucraina. Potrivit purtătorului de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională, John Kirby, Biden urma să se deplaseze marți în Polonia, dar nu și în Ucraina.

„Menţinem, evident, un nivel înalt de solidaritate cu poporul ucrainean”, a declarat Kirby la o emisiune a postului MSNBC.

„Statele Unite conduc lumea în ce priveşte contribuţiile - fie că este vorba despre asistenţă umanitară sau despre armament pentru Ucraina - şi vom continua să ne folosim puterea de convocare pentru a aduna lumea, a impulsiona sprijinul pentru Ucraina”, a adăugat el.

„Însă nu există planuri ca preşedintele să intre în Ucraina în această călătorie”, a susținut Kirby.

Anterior, președintele Poloniei Andrzej Duda, anunțase o vizită a lui Biden în țara sa în contextul împlinirii unui an de război la scară largă în Ucraina.

The New York Times relatează că preşedintele american Joe Biden a sosit la Kiev după o călătorie de o oră cu trenul de la graniţa cu Polonia. Acesta s-a plimbat în capitala Ucrainei alături de preşedintele Zelenski, iar cei doi au vizitat mănăstirea Sfântul Mihail în timp ce în oraş răsuna un avertisment de raid aerian. Nu au existat relatări privind atacuri aeriene sau cu rachete rusești.

Comparații firești între Biden și Putin

Joe Biden a sosit în capitala Ucrainei cu o zi înainte ca omologul său rus Vladimir Putin să susţină un discurs important, în care se aşteaptă să stabilească obiectivele Kremlinului pentru al doilea an de invazie în Ucraina.

De altfel, după cum constată Agerpres, agenţia de presă UNIAN nu a ratat ocazia de a face o paralelă între Biden, care a avut curajul să se deplaseze într-o zonă de conflict, şi Putin, despre care presa internaţională a scris adesea că, temându-se pentru propria securitate, stă mai mult într-un buncăr de când și-a trimis soldații în Ucraina.

Vizita lui Joe Biden la Kiev coincide totodată cu ceremoniile de marcare a mişcării de contestare EuroMaidan, o serie de proteste antiguvernamentale care au avut loc între 2013 şi 2014 şi care l-au înlăturat de la putere pe preşedintele prorus Viktor Ianukovici.

Peste 100 de protestatari au fost ucişi în timpul acestor proteste, mulţi dintre ei într-o singură zi, la 20 februarie 2014, şi sunt cunoscuţi în Ucraina sub numele de Suta cerească.