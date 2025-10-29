Berlinul explică retragerea trupelor americane din România: „Nu e o situație neobișnuită. SUA au încredere în aliații europeni”

search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Germania consideră că planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România nu reprezintă o situație neobișnuită, ci mai degrabă un semn al încrederii Washingtonului în capacitățile aliaților europeni. Declarațiile au fost făcute miercuri de purtătorii de cuvânt ai Ministerului german al Apărării și ai Guvernului federal. 

SUA retrag sute de militari din România din 2026 FOTO: Shutterstock
SUA retrag sute de militari din România din 2026 FOTO: Shutterstock

Purtătorul de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Mitko Mueller, a declarat că reducerea prezenței americane în România „nu este o situație neobișnuită” și se înscrie într-un proces mai amplu de reorganizare a forțelor Statelor Unite.

„Așa cum NATO a comentat recent, situația nu este neobișnuită, această mișcare de trupe este o adaptare a structurii forțelor americane”, a afirmat Mueller, citat de agenția Ukrinform.

Oficialul german a subliniat că decizia reflectă încrederea Statelor Unite în aliații europeni: „La recentele summituri și reuniuni ale miniștrilor Apărării, Statele Unite au subliniat în repetate rânduri cât de mult au încredere în partenerii și aliații lor militari europeni”.

Mueller a amintit, ca exemplu, desfășurarea unei brigăzi de luptă germane în Lituania, care urmează să fie consolidată în următorii doi ani, subliniind că „aliații europeni sunt capabili să își asume un rol mai important pe flancul estic”.

Rolul Germaniei și al Ministerului de Externe

Reprezentantul Ministerului german al Apărării a mai precizat că Ministerul Afacerilor Externe joacă un rol esențial în gestionarea prezenței trupelor străine pe teritoriul Germaniei.

La rândul său, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului federal, Steffen Meyer, a afirmat că planurile americane „nu privesc prezența permanentă a americanilor în Germania”„Este important pentru noi să continuăm să asigurăm capacitățile de apărare ale Germaniei”, a subliniat Meyer.

Referindu-se la România, oficialul german a explicat că retragerea trupelor americane era așteptată, „întrucât prezența lor acolo nu era menită să fie permanentă”.

Franța: apărarea flancului estic rămâne solidă

Ministerul Apărării din Franța a transmis, la rândul său, că apărarea flancului estic al NATO în Europa va rămâne „fiabilă” chiar și după reducerea numărului de soldați americani staționați în România.

Ministerul Apărării Naționale de la București a confirmat, miercuri, că o serie de aliați NATO au fost informați despre planurile Statelor Unite de a diminua numărul trupelor dislocate pe flancul estic al Europei, inclusiv la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.

Europa

