Mesajul Ambasadei SUA de la București după anunțul privind retragerea trupelor: „Statele Unite apreciază profund contribuțiile României la NATO”

Ambasada SUA de la București a transmis că „apreciază profund contribuțiile României la NATO”, în contextul anunțului privind retragerea a sute de soldați americani din România.

„Statele Unite apreciază profund contribuțiile României la NATO și își mențin angajamentul de a consolida securitatea noastră comună și Alianța”, a transmis Ambasada SUA de la București miercuri, 29 octombrie.

Tot miercuri, Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Washingtonul rămâne angajat față de România, „ca aliat de încredere în NATO, partener strategic vital și forță importantă pentru securitatea Europei.”

România si Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunță Ministerul Apărării Naționale din România.

„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american.

Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune. Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO.

Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, potrivit MApN.