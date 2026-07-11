Benzinăria care taxează staționarea: Sute de euro pentru un minut de oprire, fără alimentare

O benzinărie din Austria a ajuns în centrul atenției după ce mai mulți șoferi au primit solicitări de plată de sute de euro pentru simplul fapt că au oprit pe proprietate fără să alimenteze.

Krone.at scrie că benzinăria se află în localitatea Wöllersdorf-Steinabrückl, Austria Inferioară. Benzinăria este în prezent închisă, însă nici traversarea proprietății nu este permisă.

Mica benzinărie a devenit cunoscută nu doar pentru prețurile sale reduse. Oricine folosește proprietatea fără să alimenteze este pus imediat la plată. La intrare există indicatoare care avertizează asupra regulilor, însă acestea sunt destul de mici și amplasate oarecum retras.

Ziarul austriac Jakob P. a oprit pentru scurt timp pentru a lua apă din portbagaj, iar două săptămâni mai târziu a primit o scrisoare de la un avocat prin care i se cerea să plătească 372 de euro.

„Am stat exact un minut și 28 de secunde pe proprietatea respectivă”, a declarat Jakob P.

Acesta a contactat între timp serviciul de consiliere juridică al ÖAMTC, precum și un avocat. „Mi s-a recomandat în mod expres să ignor deocamdată această scrisoare și să aștept să văd dacă se va ajunge într-adevăr la un proces”, a spus el.

Și Anita K. s-a confruntat cu o situație similară, după ce ea și soțul ei au făcut o scurtă pauză la benzinărie cu motocicletele. Cei doi au primit deja o a doua solicitare de plată, de această dată fiindu-le oferită posibilitatea de a achita suma în rate.

„Scrisoarea avocatului este, în mod evident, formulată într-un ton foarte agresiv, pentru ca oamenii să plătească rapid, înainte să aibă timp să analizeze mai atent situația”, a declarat Jakob P.

Publicația „Krone” l-a contactat pe proprietarul benzinăriei, Nikoll Bibaj. Acesta și-a justificat poziția afirmând că terenul este proprietate privată. Oprirea pentru scurt timp, întoarcerea mașinii sau alte manevre similare sunt interzise.

Șoferii nu au voie nici măcar să oprească pentru scurt timp pentru a compara prețurile carburanților.„Prețurile se văd și de pe stradă”, a declarat proprietarul.

Bibaj a anunțat că a închis între timp benzinăria și că intenționează să rezilieze contractul cu firma de supraveghere, însă acest lucru va fi posibil abia la sfârșitul anului. Camera Economică, aflată la curent cu astfel de cazuri, le recomandă persoanelor afectate să solicite consiliere juridică.