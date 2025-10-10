Video Incident șocant într-o benzinărie din Timișoara. Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină, amenințând că își dă foc

Un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a intrat cu mașina într-o benzinărie din Timișoara, a turnat combustibil peste el și autoturism și a amenințat că se va autoincendia.

Incidentul a fost oprit de un agent de pază. În scurt timp, la fața locului, a ajuns și un echipaj de poliție. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au descoperit că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, relatează presa locală.

”La data de 10 octombrie 2025, în jurul orei 02:50, poliţiştii Secţiei 4 Timişoara au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, în incinta unei staţii de alimentare situate pe bulevardul Republicii, o persoană ar fi turnat carburant, atât pe autoturism, cât şi pe aceasta. Situaţia a fost observată de angajaţii staţiei, care au întrerupt alimentarea pompei, iar un agent de securitate aflat în zonă a intervenit, imobilizând persoana respectivă”, a transmis IPJ Timiş.

La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj de poliţie care l-a identificat pe bărbatul în vârstă de 43 de ani. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, au mai transmis autoritățile.

În urma audierii, bărbatul de 43 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, precum și tentativă de distrugere.