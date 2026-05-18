Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Grindeanu îi ceartă pe liberali că se agață de funcții. „Ai noștri și-au dat demisia a doua zi”. Ce spune despre varianta unui premier tehnocrat

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi acuză pe liberali că dau dovadă de ipocrizie, pentru că se cer și spun că vor intra în opoziție deși în realitate se țin agățați de funcții, pentru că nimeni nu a demisionat.

Sorin Grindeanu, președintele PSD FOTO: Mediafax
Șeful PSD s-a referitt în mod special la funcțiile împărțite pe linie politică, precum cele de secretari/subsecretari de stat, prefecți/subprefecți, șefi ai unor agenții și instituții deconcentrate.

„Îi tot auzim cum spun ei că merg în opoziție dar în continuare sunt tot acolo în funcții. Ai noștri și-au dat demisia a doua zi după ce am anunțat că ne retragem din coaliție”, a comentat Sorin Grindeanu, luni seara.

Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord cu un guvern minoritar din care să facă parte PSD, potrivit Agerpres.

"Nu ne dorim un asemenea scenariu, pentru că eu cred că mai bine mai stăm câteva zile şi găsim o variantă stabilă, dar nu putem să excludem nici acel scenariu", a spus liderul social democraţilor, la România TV.

Grindeanu a fost întrebat, de asemenea, dacă ar prefera un premier tehnocrat sau un premier politic.

"Eu aş prefera un premier politic. I-am spus asta şi preşedintelui. Domnia sa nu s-a exprimat, doar a ascultat ce am spus, că preferăm o soluţie politică, evident, dar dacă se ajunge la o variantă cu un premier tehnocrat, atunci ne-am spus profilul pe care îl dorim noi, şi anume PSD îşi doreşte un premier care să fie ancorat în realităţile din România şi care să cunoască bine scena politică din România, fiindcă altfel, eu zic că în câteva săptămâni îşi pierde toată susţinerea, un premier care să realizeze că principala calitate pe care trebuie să o aibă acolo ar trebui să fie dialogul, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimele 10 luni. Dacă eşti un premier al unei coaliţii formate din patru partide, trebuie să ai o capacitate mare de dialog, de a găsi o soluţie care să întrunească consensul în cadrul acestei coaliţii şi, dacă se poate, să ştie un pic de economie. Pentru că ceea ce am văzut în ultimele luni s-a dovedit faliment din partea lui Ilie Bolojan", a răspuns liderul PSD.

Grindeanu a menţionat că unul dintre numele vehiculate în ultima vreme, Delia Velculescu, nu îndeplineşte condiţia de a fi bine ancorată în realităţile politice ale României.

Preşedintele PSD a mai spus că în cazul în care se va ajunge la varianta de guvern cu premier tehnocrat, e de dorit ca miniştrii să aparţină partidelor politice.

"Din punct de vedere al unei stabilităţi a guvernului, e de dorit ca miniştrii să fie politici, fiindcă altfel vom intra într-un scenariu de tip 2015-2016, Dacian Cioloş, în care nimeni nu şi-a asumat absolut nimic, şi la primul colţ, când e prima greutate, toată lumea fuge şi nu-şi asumă răspunderea", a mai afirmat Grindeanu.

