„Make it in Romania” și necesitatea de a construi împreună. Un angajament pentru viitorul României

Conferința „Make it in Romania” reprezintă mai mult decât un eveniment de dezbatere sau un moment de întâlnire între reprezentanți ai industriei, ai structurilor de apărare, ai administrației, ai mediului academic și ai mass-media.

Ea este, în esență, expresia unei schimbări de paradigmă în abordarea securității naționale și a dezvoltării economice, o invitație la coeziune și co-creare într-o perioadă în care România se află în fața unei ferestre de oportunitate strategice fără precedent.

Acest eveniment marchează maturizarea platformei Black Sea Defense & Aerospace – BSDA, care, la două decenii de la debut, nu mai este doar o expoziție internațională, ci un centru regional de gravitație pentru dialogul dintre marii actori strategici, tehnologici și instituționali.

În acest context, „Make it in Romania” devine conceptul-umbrelă care încurajează investițiile, inovația și relocarea producției în România, dar și un apel la transformarea țării într-un furnizor de securitate credibil și competitiv în arhitectura euroatlantică .

Necesitatea unei platforme de dialog într-un context geopolitic în schimbare

România se află într-o zonă geopolitică aflată sub presiune continuă, pe Flancul Estic al NATO, într-un moment în care strategiile de apărare ale statelor europene sunt profund reevaluate.

Evenimentele recente au scos în evidență cât de vulnerabile pot fi statele care nu dispun de o bază industrială solidă în domeniul apărării. De aceea, noua viziune strategică, „Independență Solidară”, prezentată în SNAT2030, pune accentul pe construirea unei capacități interne de producție, inovare și suport tehnologic – o condiție esențială pentru protejarea intereselor naționale și pentru consolidarea rolului României în NATO .

Conferința „Make it in Romania” devine, astfel, spațiul unde se conturează atât direcții strategice, cât și parteneriate concrete. Ea aduce laolaltă peste 700 de participanți din 23 de țări și oferă cadrul în care pot fi analizate necesitățile operaționale, potențialul industrial și oportunitățile de cooperare internațională.

Într-o lume în care viteza de inovare este mai importantă ca oricând – de la sisteme anti-dronă până la capabilități cibernetice – România are nevoie de un dialog permanent între actorii care influențează securitatea și economia națională.

Industria, motorul economic și tehnologic al transformării

Industria națională de apărare a trecut printr-o tranziție dificilă, iar prezentul oferă șansa unei renașteri. Conferința subliniază trei direcții majore pentru modernizarea industriei: retehnologizarea masivă, integrarea în lanțurile globale de producție și reconstruirea ecosistemului de cercetare-dezvoltare.

Fără modernizarea liniilor de producție, adaptarea la standarde NATO și stimularea exporturilor, România riscă să rămână un simplu consumator al tehnologiilor dezvoltate în alte state.

Totuși, potențialul intern este semnificativ. Exemplele de cooperare internațională, experiența în producție și posibilitatea dezvoltării unor capabilități competitive (muniție inteligentă, sisteme robotizate, componente electronice, tehnologii pentru combaterea dronelor) arată că industria românească poate deveni un actor relevant în regiune.

Conferința oferă un loc de întâlnire între companii, investitori și instituții, facilitând parteneriate, joint-venture-uri și consorții industriale care pot relansa sectorul .

Armata, furnizor de cerințe operaționale și garant al relevanței strategice

Forțele Armate nu sunt doar beneficiarul final al echipamentelor, ci un pilon esențial în definirea direcțiilor tehnologice și în validarea soluțiilor dezvoltate local. Conferința subliniază necesitatea unui dialog real între Armată și industrie, bazat pe feedback operațional constant, astfel încât ciclul de dezvoltare al produselor să fie aliniat cu nevoile reale din teren.

Această colaborare devine vitală în epoca în care ritmul de inovare militară se măsoară în luni, nu în decenii – așa cum demonstrează conflictul din Ucraina.

În lipsa unei comunicări directe și a unor mecanisme rapide de testare, evaluare și implementare, industria nu poate răspunde eficient cerințelor armatei. De aceea, ideea creării unui Consiliu Industrial pentru Securitate Națională, cu întâlniri lunare, sper să devină una dintre cele mai importante propuneri ale conferinței. Obiectivul: transformarea strategiilor în proiecte concrete, accelerate prin cooperare armonizată între actori .

Administrația, facilitatorul transformării și al competitivității

Administrația publică are rolul crucial de a crea un cadru coerent care să stimuleze producția, inovarea și investițiile. Conform strategiei, România are nevoie ca Guvernul să fie capabil să simplifice procedurile, să accelereze achizițiile inteligente, să dezvolte mecanisme de finanțare și să creeze un mediu politic stabil și predictibil în jurul industriei de apărare.

Un stat modern nu trebuie să controleze industria, ci să o sprijine strategic, prin politici clare, prin reducerea birocrației și prin stabilirea unor priorități naționale realiste.

În plus, administrația poate funcționa ca un „single Point of contact” pentru companiile locale și internaționale, facilitând integrarea României în lanțurile de producție europene și NATO. Conferința pune în mod clar în lumină nevoia acestui tip de administrare modernă, orientată spre rezultate și colaborare.

Mediul academic - izvorul cunoașterii și al resursei umane avansate

Nicio industrie, oricât de bine finanțată, nu poate progresa fără un ecosistem academic solid. Universitățile și institutele de cercetare sunt cele care formează specialiștii și inițiază proiectele de frontieră - de la inteligență artificială și securitate cibernetică, la inginerie aerospațială și sisteme robotice.

Conferința subliniază nevoia urgentă de adaptare a curriculei universitare și de dezvoltare a învățământului dual, astfel încât România să dispună de o forță de muncă pregătită pentru tehnologiile viitorului.

Cercetarea aplicată, prototiparea rapidă, colaborarea în cadrul programelor europene (EDF, DIANA) sunt direcții obligatorii pentru menținerea competitivității .

Mass-media, de la informare la consolidarea încrederii publice

Mass-media nu este doar un canal de comunicare, ci un actor strategic în consolidarea percepției publice. Fără o comunicare transparentă și profesionistă, proiectele din industria de apărare pot fi interpretate greșit, iar sprijinul public poate slăbi.

Mass-media informată și responsabilă este cea care explică, contextualizează și face inteligibile eforturile naționale pentru securitate, modernizare și dezvoltare economică.

În cadrul conferinței, acest rol este recunoscut explicit, prin includerea mass-media în cele cinci „degete ale mâinii de oțel” – pilonii Ecosistemului Național de Inovare în Apărare. O industrie puternică are nevoie de o societate informată, iar mass-media este liantul dintre expertiză și opinia publică, dintre strategie și încredere.

Puterea colaborării și imperativele viitorului

„Make it in Romania” este mai mult decât numele unei conferințe – este o declarație de intenție și un angajament strategic. România are resursele, competențele și poziția geopolitică necesare pentru a deveni un centru regional de producție, inovare și securitate. Dar această transformare nu poate avea loc decât prin colaborare sistemică între industrie, armată, administrație, mediul academic și mass-media.

Doar împreună putem construi ecosistemul care transformă potențialul în performanță, strategia în realitate și oportunitatea în progres durabil. Conferința „Make it in Romania” devine astfel nu doar un spațiu de dialog, ci punctul de plecare pentru o viziune colectivă care redefinește rolul României într-o lume aflată în plină schimbare.

Toți cei care vor să participe la aceste eforturi colective, sunt bineveniți.