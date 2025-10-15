Breaking Avionul secretarului american al Apărării, aterizare de urgență în UK. Pete Hegseth se întorcea de la summitul NATO

Avionul militar care îl transporta pe secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență pe o bază RAF din Marea Britanie, după ce echipajul a raportat o fisură în parbriz și o posibilă depresurizare a cabinei. Oficialul american este în siguranță, au confirmat autoritățile de la Washington.

Incidentul a avut loc miercuri seara, în timpul zborului de întoarcere al secretarului Apărării din Bruxelles spre Washington D.C., după participarea la reuniunea miniștrilor Apărării din cadrul NATO. Aeronava Boeing C-32A, o versiune militară a modelului Boeing 757, a emis codul de urgență Squawk 7700, semnalând o situație generală de urgență în aer, relatează Express.co.

Avionul se afla la aproximativ 30 de minute de la decolare, când echipajul a observat o fisură în parbriz, care ar fi putut duce la o pierdere de presiune în cabină. În acel moment, aeronava a coborât la o altitudine sigură, de aproximativ 3.000 de metri, și a decis să devieze spre baza RAF Mildenhall, din comitatul Suffolk, Anglia.

Deși baza aparține oficial Forțelor Aeriene Regale britanice, ea este folosită în principal de Forțele Aeriene ale Statelor Unite (USAF) ca punct strategic de sprijin în Europa.

Confirmare oficială: „Toți pasagerii sunt în siguranță”

Sean Parnell, asistent al Secretarului de Stat pentru Afaceri Publice din SUA, a confirmat incidentul într-o postare pe platforma X: „În drumul de întoarcere în Statele Unite, de la reuniunea miniștrilor apărării din cadrul NATO, avionul secretarului de război Hegseth a efectuat o aterizare neprogramată în Regatul Unit, din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei. Avionul a aterizat conform procedurilor standard și toți pasagerii, inclusiv secretarul Hegseth, sunt în siguranță”.

Însoțit de o altă aeronavă militară

Potrivit platformei de monitorizare a zborurilor FlightRadar, aeronava lui Pete Hegseth a fost urmată de un Boeing KC-135T Stratotanker, un avion militar american de realimentare în aer și transport. Ambele aeronave s-au întors din drum deasupra Atlanticului, după ce plecaseră din Bruxelles.

Deocamdată, nu au fost raportate alte probleme tehnice la bord, iar autoritățile americane analizează cauzele fisurii apărute în parbriz. Oficialii Pentagonului au precizat că o nouă aeronavă urmează să-l preia pe secretarul Hegseth pentru continuarea călătoriei spre Washington.