search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Guvernul francez riscă să cadă. Piețele financiare, sensibile la criza politică din Hexagon

0
0
Publicat:

În contextul crizei politice din Franța, care ar putea forța guvernul să demisioneze, piețele financiare s-au dovedit a fi sensibile la aceste evoluții, printre cele mai afectate sectoare fiind cel bancar și cel al construcțiilor, se arată într-o analiză de piaţă.

Prim-ministrul francez François Bayrou
Prim-ministrul francez François Bayrou supune guvernul unui vot de încredere în Adunarea Națională

Prim-ministrul francez François Bayrou a anunțat că pe data de 8 septembrie va supune guvernul unui vot de încredere în Adunarea Națională, după declarația sa de politică generală privind orientările bugetare. În cazul în care moțiunea va fi respinsă, deși ar fi o premieră în cadrul celei de-a Cincea Republici, guvernul va fi nevoit să demisioneze

Având în vedere actualul impas parlamentar, dizolvarea Adunării Naționale ar părea inevitabilă, crescând riscul de a arunca țara din nou în același impas politic și întârziind și mai mult elaborarea bugetului pentru 2026, consideră analistul XTB Radu Puiu

Care sunt pozițiile partidelor

La France Insoumise (stânga radicală) și Europe Écologie-Les Verts (stânga ecologică) sunt așteptate, fără surprize, să voteze împotriva încrederii. Poziția Partidului Socialist rămâne însă decisivă. Deși Boris Vallaud, președintele grupului socialist din Adunare, și prim-secretarul Olivier Faure și-au anunțat opoziția, nu se pot exclude negocierile cu guvernul. O restructurare a cabinetului care să includă miniștri socialiști și retragerea propunerii de abolire a două zile de sărbătoare legală ar putea schimba poziția acestora.

Între timp, în zona dreptei politice, Rassemblement National se află într-o poziție delicată. Până acum, s-a abținut să răstoarne guvernul, neaprobând moțiunile de cenzură. Cu toate acestea, votul de încredere are o pondere simbolică foarte diferită: susținerea guvernului ar submina imaginea sa de apărător al alegătorilor din clasa muncitoare și din clasa de mijloc, explică analistul financiar al XTB România.

Apare riscul unui posibil blocaj bugetar

Scenariul cel mai anticipat de piețe rămâne respingerea moțiunii de încredere, care ar declanșa demisia guvernului, urmată de dizolvarea Adunării Naționale și organizarea de noi alegeri. Totuși, un astfel de rezultat ar duce la o perioadă prelungită de incertitudine: ar fi nevoie de aproape o lună pentru a convoca o nouă Adunare, urmată de câteva zile pentru formarea unui guvern. Procesul bugetar ar trebui apoi să înceapă aproape de la zero, amânând în mod periculos calendarul bugetar pentru 2026.

Astfel de întârzieri ar accentua tensiunile politice și sociale și ar crește riscul unui „an alb”, care ar deraia traiectoria de reducere a datoriei Franței. Titlurile de stat franceze pe 10 ani se apropie de 3,6%, un nivel de rezistență tehnică, peste care ar putea urma o creștere necontrolată a randamentelor, într-un moment în care se preconizează că serviciul datoriei va deveni cel mai mare post bugetar al statului până în 2027, adaugă Radu Puiu.

Reacția pieței este împărțită

Băncile și asigurătorii se numără printre cei mai afectați. Société Générale a scăzut cu 8,20%, iar Crédit Agricole cu 6,01%, ambele expuse atât riscului ratei dobânzii (creșterea randamentelor scade valoarea obligațiunilor suverane pe care le dețin), cât și riscului de credit (cresc îngrijorările cu privire la capacitatea de rambursare a statului). Companiile de construcții și infrastructură, mai dependente de economia internă, sunt, de asemenea, sub presiune: Vinci, Bouygues și Saint-Gobain au înregistrat scăderi accentuate.

În schimb, sectoarele orientate către piața internațională, precum luxul și sănătatea, rămân rezistente. LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi și Kering s-au menținut stabile, confirmându-și rolul de activ de refugiu în perioade de instabilitate politică și financiară, mai arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
gandul.ro
image
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
mediafax.ro
image
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
fanatik.ro
image
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei
libertatea.ro
image
VIDEO Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală asupra unui livrator străin
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
„Abia aștept să auziți ce urmează”. Mădălina Ghenea, într-o nouă ipostază incendiară. A transmis un mesaj misterios
antena3.ro
image
Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ce a pățit un român după ce și-a cerut iubita de soție pe o plajă din Bulgaria. A cerut ajutor pe un forum dedicat
playtech.ro
image
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Incendiu puternic în centrul Bucureștiului! Arde un cunoscut restaurant
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț pentru sute de mii clienți privind convenția de consum: Puteți cere actualizarea
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
ramasite avioane parang foto lucian ignat
Avionul militar german prăbușit în Parâng, în al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!