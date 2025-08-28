În contextul crizei politice din Franța, care ar putea forța guvernul să demisioneze, piețele financiare s-au dovedit a fi sensibile la aceste evoluții, printre cele mai afectate sectoare fiind cel bancar și cel al construcțiilor, se arată într-o analiză de piaţă.

Prim-ministrul francez François Bayrou a anunțat că pe data de 8 septembrie va supune guvernul unui vot de încredere în Adunarea Națională, după declarația sa de politică generală privind orientările bugetare. În cazul în care moțiunea va fi respinsă, deși ar fi o premieră în cadrul celei de-a Cincea Republici, guvernul va fi nevoit să demisioneze

Având în vedere actualul impas parlamentar, dizolvarea Adunării Naționale ar părea inevitabilă, crescând riscul de a arunca țara din nou în același impas politic și întârziind și mai mult elaborarea bugetului pentru 2026, consideră analistul XTB Radu Puiu

Care sunt pozițiile partidelor

La France Insoumise (stânga radicală) și Europe Écologie-Les Verts (stânga ecologică) sunt așteptate, fără surprize, să voteze împotriva încrederii. Poziția Partidului Socialist rămâne însă decisivă. Deși Boris Vallaud, președintele grupului socialist din Adunare, și prim-secretarul Olivier Faure și-au anunțat opoziția, nu se pot exclude negocierile cu guvernul. O restructurare a cabinetului care să includă miniștri socialiști și retragerea propunerii de abolire a două zile de sărbătoare legală ar putea schimba poziția acestora.

Între timp, în zona dreptei politice, Rassemblement National se află într-o poziție delicată. Până acum, s-a abținut să răstoarne guvernul, neaprobând moțiunile de cenzură. Cu toate acestea, votul de încredere are o pondere simbolică foarte diferită: susținerea guvernului ar submina imaginea sa de apărător al alegătorilor din clasa muncitoare și din clasa de mijloc, explică analistul financiar al XTB România.

Apare riscul unui posibil blocaj bugetar

Scenariul cel mai anticipat de piețe rămâne respingerea moțiunii de încredere, care ar declanșa demisia guvernului, urmată de dizolvarea Adunării Naționale și organizarea de noi alegeri. Totuși, un astfel de rezultat ar duce la o perioadă prelungită de incertitudine: ar fi nevoie de aproape o lună pentru a convoca o nouă Adunare, urmată de câteva zile pentru formarea unui guvern. Procesul bugetar ar trebui apoi să înceapă aproape de la zero, amânând în mod periculos calendarul bugetar pentru 2026.

Astfel de întârzieri ar accentua tensiunile politice și sociale și ar crește riscul unui „an alb”, care ar deraia traiectoria de reducere a datoriei Franței. Titlurile de stat franceze pe 10 ani se apropie de 3,6%, un nivel de rezistență tehnică, peste care ar putea urma o creștere necontrolată a randamentelor, într-un moment în care se preconizează că serviciul datoriei va deveni cel mai mare post bugetar al statului până în 2027, adaugă Radu Puiu.

Reacția pieței este împărțită

Băncile și asigurătorii se numără printre cei mai afectați. Société Générale a scăzut cu 8,20%, iar Crédit Agricole cu 6,01%, ambele expuse atât riscului ratei dobânzii (creșterea randamentelor scade valoarea obligațiunilor suverane pe care le dețin), cât și riscului de credit (cresc îngrijorările cu privire la capacitatea de rambursare a statului). Companiile de construcții și infrastructură, mai dependente de economia internă, sunt, de asemenea, sub presiune: Vinci, Bouygues și Saint-Gobain au înregistrat scăderi accentuate.

În schimb, sectoarele orientate către piața internațională, precum luxul și sănătatea, rămân rezistente. LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi și Kering s-au menținut stabile, confirmându-și rolul de activ de refugiu în perioade de instabilitate politică și financiară, mai arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.