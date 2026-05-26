search
Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Interlocutorul inevitabil al lui Putin nu mai este America, ci Europa

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Încă la început și fragilă, diplomația europeană își va face primii pași în Ucraina. Nu știe încă când și cum să intre în scenă, dar totul o împinge în această direcție, deoarece s-a creat un vid de când Donald Trump și-a epuizat eforturile în Iran și ar dori să-și refacă imaginea în Cuba.

Nu a încetat să le forțeze mâna ucrainienilor
Vladimir Putin FOTO Shutterstock

Multă vreme, președintele american a crezut că Rusia deține controlul, că Ucraina ar trebui să-i cedeze întregul Donbass pentru a supraviețui și că ar putea astfel să se înțeleagă cu Vladimir Putin pe seama europenilor, a căror unitate politică niciunul dintre ei nu dorește să o vadă afirmându-se. Așadar, nu a încetat să le forțeze mâna ucrainienilor, dar Rusia bate pasul pe loc, dacă nu chiar se retrage, nu mai reușește să recruteze suficienți oameni pentru a înlocui cei aproximativ 30.000 de morți sau răniți pe care îi pierde în fiecare lună, iar Ucraina reușește să avarieze suficiente rafinării rusești încât creșterea prețurilor petrolului să nu fi adus Kremlinului atât de multe beneficii pe cât ar fi sperat.

Vladimir Putin se ascunde atât de bine încât astăzi i se spune „Pépé bunker”. Marile averi, clasa de mijloc și chiar apropiații președintelui sunt cuprinși de îngrijorare și, deși armata rusă înmulțește provocările împotriva țărilor baltice pentru a testa reacțiile occidentale, ideea că trebuie să se pună capăt acestui război prinde contur la Moscova.

Kremlinul declară acum în mod deschis că este gata pentru discuții cu Europa, deoarece Donald Trump nu mai este în măsură să impună o capitulare la Kiev, în timp ce Uniunea Europeană tocmai a deblocat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Oricât de mult ar regreta acest lucru, interlocutorul inevitabil al lui Vladimir Putin nu mai este America, ci Europa, iar europenii sunt perfect conștienți, la rândul lor, că acesta este momentul lor de adevăr.

Pentru ei, este vorba de a fi sau a nu fi. Fie reușesc să facă față acestei provocări, fie Uniunea renunță să se afirme ca actor pe scena politică internațională și iată-i, de câteva săptămâni, în căutarea unui negociator. Vladimir Putin le-a sugerat pe prietenul său Gerhard Schröder, fostul cancelar german pe care l-a numit președinte al consiliului de administrație al Gazprom. Europenii au refuzat, evident, dar ezită între șefa actuală a diplomației lor, estoniana Kaja Kallas; fostul președinte al Băncii Centrale Europene, italianul Mario Draghi; președintele finlandez Alexander Stubb; predecesorul său, Sauli Niinistö, sau chiar portughezul Antonio Costa, care are un atu major.

În calitate de președinte al Consiliului European, el exprimă consensul celor 27 de șefi de stat și de guvern care l-au plasat în fruntea cercului lor. Acest lucru i-ar conferi o influență decisivă în fața lui Vladimir Putin, și nu este totul, deoarece, cu el, diplomația europeană ar fi plasată în mod clar sub autoritatea statelor membre, în timp ce Comisia a avut în ultimii ani tendința de a și-o însuși. Vom vedea, dar, în fond, au europenii posibilitatea de a impune Kremlinului un compromis pe care ucrainenii să îl poată accepta?

A priori nu, deoarece Constituția rusă a fost modificată pentru a face din întreg Donbassul un teritoriu al Federației Ruse, Kremlinul și-a legat astfel mâinile și, în consecință, cere ca negocierile să îi ofere ceea ce nu a reușit să obțină prin forța armelor.

Acesta este nodul problemei, dar dacă Vladimir Putin, constrâns să pună capăt conflictului, s-ar hotărî să accepte stabilirea unui armistițiu de-a lungul liniei frontului, o soluționare ar deveni posibilă. Kremlinul ar putea spune că pacea impune ca o parte din Donbass să rămână „ocupată” de Ucraina, în timp ce ucrainenii ar putea renunța la recucerirea teritoriilor controlate de Rusia fără a accepta însă anexarea acestora.

Așa cum au existat două Germanii, ar exista o Ucraină rusă și o Ucraină independentă. Formulările necesare nu sunt imposibil de găsit și totul ține, de fapt, de garanția de securitate pe care Uniunea ar trebui să o ofere ucrainienilor, acceptându-i fără întârziere în rândurile sale, cu toate procedurile uitate. Sunt explorate mai multe piste, iar cancelarul german tocmai a propus ca Ucraina să fie asociată Uniunii, ocupând un loc în toate instituțiile sale, dar fără a avea imediat drept de vot.

Liniile generale ale unui compromis sunt clare, dar nu va exista o adevărată breșă atât timp cât soarta armelor nu-l va convinge pe Vladimir Putin de imposibilitatea de a-și adjudeca întregul Donbass. Va fi nevoie de toată vara și poate chiar mai mult.

Mai multe de la Bernard Guetta

O nouă putere se întrunește
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șeful FSB lansează teorii halucinante: NATO creează arme biologice cu acțiune selectivă în spațiul CSI și pregătește revoluții prin AI
digi24.ro
image
Anunț important pentru toți clienții DIGI: se „euroizează” facturile. Noile tarife anunțate de companie
stirileprotv.ro
image
UDMR recunoaşte, în exclusivitate pentru Gândul, existenţa unui acord politic cu PSD, PNL și USR pentru angajarea firmei de lobby, pentru care Cotroceni plăteşte 565.000 de dolari pe lună. Întâlnirile pentru acord au avut loc înainte de Moţiunea de Cenzură
gandul.ro
image
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
mediafax.ro
image
U Cluj a anunțat antrenorul pentru sezonul viitor! Șefii “șepcilor roșii” trag linie la finalul stagiunii: “La ce buget avem, a fost peste așteptări”
fanatik.ro
image
Cât va costa un an de vechime la pensie, de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim
libertatea.ro
image
O femeie din Cluj a murit apărându-și fiica de fostul iubit, pe numele căruia era ordin de protecție
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
digisport.ro
image
Țara cu șezlonguri la 1 euro și vacanțe la prețuri de neimaginat pentru turiștii europeni
click.ro
image
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANM
observatornews.ro
image
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
prosport.ro
image
Fântână, fosă septică sau canalizare? Costuri ascunse, avize și obligații legale pentru terenuri
playtech.ro
image
A fost sunată pentru o colaborare, dar a avut parte de o mare surpriză. Iubita lui Ștefan Baiaram a rămas șocată
fanatik.ro
image
Mojtaba Khamenei anunță că Israel dispare de pe hartă. Trump își dorește ca Iran să recunoască statul evreu, ca parte a acordului cu Teheran
ziare.com
image
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
digisport.ro
image
Gustare mexicană cu tortilla și brânză, preferata lui Jennifer Aniston. Rețeta simplă pe care vei vrea să o faci iar și iar
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Cristian Boureanu după ce s-a întors de la Suvivor! Afaceristul și-a lăsat barbă și a continuat yoga la piscină VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
click.ro
image
După ce principii se ghidează Marius Moga în căsnicia cu Bianca? Ce sfat prețios a dat în calitate de naș? „Trebuie să stai cuminte”
click.ro
image
Noi imagini din casa de la Șușani a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Refugiul lor de la țară, așa cum arată în prezent
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică