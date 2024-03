Profesoara care predă franceza cu benzi desenate. Elevii ei crează scurtmetraje în limba lui Voltaire

O tânără profesoară de limba franceză a obținut rezultate remarcabile folosind textele din benzile desenate ca material didactic. Orele ei sunt interactive, iar copiii nu învață doar franceza, ci își dezvoltă și imaginația, lucru deja recunoscut la festivalurile la care participă.

Bianca Darabă (25 de ani), profesoară de limba franceză la Colegiul „Ștefan cel Mare“ din Târgu Neamţ (Neamț), a fost desemnată profesoară Merito în 2023 pentru metodele sale inovative de predare și rezultatele obținute cu elevii, deși este de doar doi ani în învățământ.

Bianca mărturisește pentru „Weekend Adevărul“ că pasiunea pentru limba franceză o are de la o profesoară din liceu: „Aveam o înclinație pentru limbi străine, dar fără să îmi placă ceva anume. În liceu am avut o profesoară extraordinară de limba franceză, care a fost și este în continuare mentorul meu“.

Când a trebuit să aleagă facultatea pe care o va urma, nu a stat prea mult pe gânduri. S-a înscris la Facultatea de Litere din Iași, unde l-a cunoscut pe Olivier Noël, un lector belgian care i-a schimbat viața. Pe atunci, acesta organiza în școli ateliere de benzi desenate în limba franceză.

„Mi-a plăcut foarte mult și m-am gândit că ar fi foarte bine să le arătăm și celorlalți profesori, inclusiv elevilor“, povestește Bianca.

Zis și făcut: studentă fiind, a început să organizeze ateliere similare în Iași și în mai multe locuri din țară atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi.

Ulterior, a lansat o invitație către elevi din toată țara ca să trimită scenarii de benzi desenate, singura condiție fiind ca protagoniști să fie doi colegi de clasă care trec prin diferite situații. Cele șapte scenarii desemnate câștigătoare au urmărit, de pildă, alegerea șefului clasei sau cum se rezolvă o situație în care un elev este victima bullyingului.

Doi artiști de la Universitatea de Arte din Iași au creat benzile desenate pentru scenariile câștigătoare, iar lucrările au fost expuse în Parcul Copou, spre bucuria tuturor trecătorilor. Un alt proiect interesant lansat de Bianca alături de Olivier Noël a fost organizarea unor ateliere de benzi desenate în tramvaiul istoric care circulă prin centrul Iașiului.

Tintin, profesor de franceză

După experiența din facultate, i-a venit ideea să aducă și la clasă metoda predării cu benzi desenate, acestea fiind acum instrumentele ei preferate de a preda limba franceză. Lucrează cu elevii pe textele de pe benzile desenate, dar sunt situații când improvizează alături de copii un text pe tema lecției din acea zi.

„Depinde foarte mult de nivelul clasei la care predau. De obicei, structura este aceeași, dar benzile desenate diferă. De pildă, am o colecție de benzi desenate mai simple, cu puțin text, pentru elevii care nu se descurcă prea bine“, își explică metoda tânăra profesoară.

La clasa a V-a folosește benzi despre „Micul Prinț“, adaptate vârstei lor, pe când la clasa a VI-a folosește romanul grafic „Les cahiers d’Esther“, care urmărește, pe parcursul a șapte volume, povestea unei fete în Paris, de când avea 10 ani până la 18 ani.

Citește cu elevii benzile desenate cu Tintin, dar se uită și la desenul animat. Elevilor de clasa a XI-a le-a dat ca temă să creeze scenarii pentru benzi desenate legate de țări francofone.

„Am propus pentru anul viitor un opțional care se numește «Banda desenată francofonă». Este o foarte bună metodă de a preda limba franceză, iar copiii o consideră foarte interesantă“, spune Bianca.

De multe ori aduce chiar creatori de benzi desenate la ore pentru a le face și mai atractive pentru elevi.

Roman foto în limba lui Voltaire

După ce a participat la un curs în Bulgaria, profesoara de franceză s-a întors la școală cu o nouă provocare pentru elevii ei. Au realizat împreună un roman foto pentru care copiii din mai multe clase s-au imaginat în diferite scenarii, s-au fotografiat și au gândit replici în franceză, iar profesoara le-a corectat.

„Personajele din roman sunt chiar elevii, pentru că benzile desenate sunt, de fapt, fotografii cu ei. Textele sunt scrise tot de ei în franceză, pe o temă pe care o dau eu și care are legătură cu materia din fiecare modul“, explică Bianca.

Ca să realizeze toate aceste scenarii, elevii au mers prin Târgu Neamț, au căutat recuzită și au intrat în pielea personajelor. Ulterior, au lucrat într-o platformă de design grafic online, de care cel mai probabil o să aibă nevoie la facultate ca să-și creeze prezentări.

Dacă o să câștige acest proiect, profesoara vrea să folosească banii ca să printeze romanul foto, să-l utilizeze ca suport didactic și să-l pună la dispoziția altor profesori de limba franceză.

Elev și profesor de teatru

Timp de un an, Bianca Darabă a predat online franceza și angajaților de la Amazon: „A fost o experiență extraordinară. Mi-a plăcut foarte mult să le predau adulților“.

Dorința de a le preda adolescenților a fost însă mai puternică și a ambiționat-o să ia examenul de titularizare.

De-a lungul timpului, ea a ținut și locul unor profesori de școală gimnazială și liceu când era studentă la facultate, dar chiar dacă a promovat recent examenul de titularizare, nu a găsit încă un post de titular la catedră.

„Este descurajator că de la an la an nu știi unde vei preda. Trebuie să dai din nou un examen pe care l-ai trecut deja cu brio. Mi-am dat și examenul de definitivat, la care am luat 10“, spune ea cu regret în glas.

→ Imaginea 1/7: Bianca Daraba FOTO proiectulmerito ro (8) JPG

GALERIE FOTO BIANCA DARABĂ SURSA PROIECTULMERITO.RO

Pe lângă benzile desenate, Bianca folosește la clasă și teatrul, ca să le arate elevilor săi că limba franceză le este utilă și în viața de zi cu zi.

Ca să facă lucrurile cât mai profesionist, mai întâi s-a școlit ea.

A participat în 2022 la un festival internațional din Polonia destinat cadrelor didactice, care promovează teatrul francofon ca metodă de predare a limbii franceze. „Noi ne urcam pe scenă și treceam prin acel stres pentru a vedea ce înseamnă pentru elevii noștri“, povestește Bianca.

A repetat experiența în 2023, în Bulgaria, și vrea să aducă festivalul la Târgu Neamț în noiembrie 2024. Anul trecut i-a invitat la ore, online, pe câțiva prieteni de-ai ei vorbitori de franceză din Franța, Belgia, Spania și Armenia.

„Am vrut ca elevii mei să vorbească cu ei în franceză, să fie ceva natural și interactiv“, povestește dascălul.

De multe ori le cere prietenilor ei să înregistreze un filmuleț, iar apoi lucrează la clasă cu el. A pornit de la ideea că o limbă poate fi învățată foarte ușor dacă elevii văd și aud nativi care o vorbesc și interacționează cu ei.

Premiați la un concurs de scurtmetraje

Bianca Darabă a participat cu elevii ei în 2022 și la un festival de scurtmetraje organizat de Alianța Franceză din Zagreb. Acolo s-au împărțit în două echipe: prima a realizat un scurtmetraj despre un spectacol de stand-up, iar cealaltă, despre influența tehnologiei asupra tinerilor.

Au scris împreună replicile, Bianca le-a înregistrat pe WhatsApp, iar elevii au ascultat cu textul în față ca să pronunțe corect. Pentru vot s-a mobilizat toată școala, dar și familiile și prietenii elevilor. În final, au câștigat premiul publicului, așa cum s-a întâmplat și în 2023.

„Am planuri pentru următorii cinci ani cu toate clasele, știu deja la ce proiecte vreau să participăm și unde vreau să ajungem. Cred că este important să variem constant modul nostru de a interacționa cu copiii, pentru că dacă intervine rutina, ne blocăm un pic. Vreau ca elevii mei să fie mereu deschiși și să nu refuze o limbă străină niciodată, oricare ar fi aceasta, pentru că îi va ajuta cu siguranță pe viitor“, este provocarea profesoarei de franceză Bianca Darabă pentru elevii ei.