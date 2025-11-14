Video Atac masiv cu drone și rachete rusești la Kiev: 16 persoane au fost rănite. Incendii în capitala ucraineană

Kievul a fost lovit de un val de drone și rachete rusești care a continuat până vineri dimineața, provocând pagube clădirilor și incendii în tot orașul și rănind cel puțin 16 persoane.

Rusia a lansat un atac combinat masiv asupra Kievului vineri dimineața, provocând incendii și avariind clădiri rezidențiale în multe cartiere ale capitalei, a declarat primarul Vitali Klitschko. Cel puțin 16 persoane au fost rănite în timp ce echipajele de urgență au răspuns la multiple atacuri, potrivit oficialilor.

Cinci persoane au fost spitalizate, printre care un bărbat în stare critică și o femeie însărcinată, după ce o serie de explozii puternice au răsunat în oraș și au fost activate sistemele de apărare aeriană, potrivit Euronews.

Cel puțin 11 clădiri rezidențiale cu mai multe etaje din mai multe cartiere au fost lovite în atac, potrivit lui Klitschko.

În cartierele Shevchenkivskyi și Holosiivskyi, resturile căzute au provocat un incendiu într-o zonă deschisă lângă o unitate medicală și în interiorul unei clădiri nerezidențiale.

Autoritățile au îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei de raid aerian și au avertizat că sunt posibile întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă.

În regiune, atacurile rusești au avariat infrastructura critică și locuințele private, rănind cel puțin șase persoane, a declarat șeful regional Mykola Kalashnyk. Un bărbat de 55 de ani din Bila Tserkva a suferit arsuri termice și a fost internat în spital, a adăugat el.

Atacuri au fost raportate și în alte părți ale Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene și au loc în contextul în care Rusia înregistrează progrese în sudul Ucrainei. Forțele ucrainene s-au retras din mai multe sate din Zaporojie, în urma luptelor intense cu forțele ruse.

În ultimele patru săptămâni, Ministerul Apărării rus a raportat capturarea a nouă așezări și sate în Donetsk: opt în regiunea Zaporojie, șapte în regiunea Dnipropetrovsk și cinci în regiunea Harkov.

Institutul pentru Studiul Războiului a declarat că asediul Rusiei asupra Pokrovsk, unde a desfășurat operatori de drone de elită și soldați din forțele speciale „spetsnaz”, a avansat lent, deoarece comandanții militari își împart resursele pe o arie largă.

Între timp, Ucraina a lansat atacuri susținute cu drone de lungă distanță asupra unor obiective militare de mare valoare din Rusia.