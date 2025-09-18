search
Joi, 18 Septembrie 2025
Video Acuzații grave în Marea Britanie. Momentul în care poliția îi cere unei pensionare să-și ceară scuze pentru o postare pe Facebook: „Sunt arestată?”

Publicat:

Poliția britanică a fost acuzată de un atac asupra libertății de exprimare, după ce o femeie americană a fost amenințată cu anchetarea pentru postările sale online.

Imaginile întâlnirii dintre poliție și pensionară au fost postate miercuri, 17 septembrie, și au fost deja vizionate de peste 1,3 milioane de internauți. 

Deborah Anderson, mamă a doi copii, care sprijină MAGA, a fost acuzată de  că „a supărat” o persoană după ce a făcut o postare „amenințătoare” pe Facebook, care a fost raportată, ulterior, poliției.

„Este ilegal? Sunt arestată?. (...) Nu sunt case care au fost jefuite recent? Nicio viol, nicio crimă, de ce nu investigați acelea”, întreabă femeia, care refuză categoric să-și ceară scuze pentru comentariile sale online, scrie dailymail.

Polițiști Marea Britanie FOTO: Shuterstock
Polițiști Marea Britanie FOTO: Shuterstock

Polițistul îi spune că nu va fi arestată și continuă să explice: „Planul meu era să-i cereți scuze persoanei respective”.

Incidentul a determinat o intervenție din partea Uniunii pentru Libertatea de Exprimare (FSU), care a anunțat că Poliția Thames Valley a abandonat între timp cazul.

Filmarea apare în contextul în care Marea Britanie se confruntă cu critici aspre pentru o recentă restricție asupra libertății de exprimare, care a dus la arestări, condamnări sau încarcerări pentru postări făcute online.

„Poliția din Thames Valley este responsabilă pentru paza președintelui Trump săptămâna aceasta. Ce ar crede despre faptul că aceiași ofițeri vizitează casele susținătorilor săi, inclusiv cetățeni americani, și îi amenință cu arestarea?”, a transmis Uniunea pentru Libertatea de Exprimare.

Într-o declarație, Poliția Thames Valley (TVP) a spus că nu s-au luat măsuri suplimentare asupra pensionarei și a insistat că are datoria de a „răspunde la acuzațiile de limbaj amenințător”.

„Deși oamenii au dreptul de a-și exprima opiniile, este datoria poliției să răspundă la acuzațiile de limbaj amenințător și la trimiterile la violență”, a spus Poliția.

Nu este clar care a fost comentariul amenințător de care este acuzată pensionara.

O purtătoare de cuvânt pentru TVP a declarat pentru Daily Mail că, în iunie, a primit un raport de la o persoană care s-a simțit amenințată de comentariile îndreptate împotriva lor online.

Situația vine pe fondul unei dispute tot mai mari cu privire la reprimarea libertății de exprimare în Marea Britanie. La începutul acestei luni, controversatul creator al Father Ted, Graham Linehan, a fost arestat de cinci polițiști înarmați pe aeroportul Heathrow pentru comentariile pe care le-a făcut online.

Bărbatul de 57 de ani a fost reținut de ofițeri după ce a fost acuzat că a hărțuit o femeie transgender cu comentarii abuzive și i-a deteriorat telefonul. 

„Dacă un bărbat trans se află într-un spațiu exclusiv pentru femei, el comite un act violent și abuziv. Faceți o scenă, sunați la poliție și, dacă toate celelalte nu reușesc, dați-l cu pumnul în mingi”, a spus acesta. 

Cu toate acestea, arestarea sa a provocat o reacție furioasă din partea politicienilor și a susținătorilor libertății de exprimare. 

Europa

