Atac antisemit în autobuz. O femeie lovește un pasager și îi strigă „Ești evreu?” VIDEO

Un incident antisemit a avut loc zilele trecut într-un autobuz din Londra. Un pasager a fost atacat de o femeie furioasă care i-a strigat „Ești evreu?” și a afirmat că „susține Palestina liberă”. Întreaga scenă a fost filmată și postată pe rețelele de socializare.

Un prieten de-ai pasagerului atacat, Ed Leon Klinger, a filmat incidentul din autobuzul londonez și a povestit ce s-a întâmplat.

Potrivit Daily Express, acesta a spus că evenimentul ilustrează experiența evreilor și creșterea incidentelor antisemite de la atacurile Hamas din 7 octombrie și bombardarea ulterioară a Gazei de către Israel.

Bărbatul a postat pe X videoclipul cu descrierea: „Acest videoclip a fost înregistrat ieri de un prieten al meu din Londra. Bun venit în noua realitate pentru evreii britanici.”

Videoclipul arată o femeie care întreabă pe cineva dacă este evreu după care lovește spre camera cu care acesta o filmează.

Alți doi pasageri încep să se certe cu femeia, pentru ceea ce a spus, în timp ce ea întreabă în mod repetat „De ce mă filmezi?”

Apoi, femeia agresivă amenință că îi „rupe” ochelarii cuiva și spune: „Pentru că am spus ceva despre evrei? Palestina liberă - susțin Palestina. Ești norocos că nu-ți zdrobesc telefonul, știi.”

Un alt pasager îi spune că ceea ce spune este ofensator și doi dintre ei îi cer să coboare din autobuz.

Videoclipul se încheie cu ea așezată lateral pe un scaun, refuzând să plece și provocându-i: „Dați-mă jos din autobuz.”

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane londoneze a declarat pentru The Mirror: „Suntem conștienți de un videoclip care circulă (pe Internet-n.red.) și arată un incident despre care credem că a avut loc într-un autobuz în Kentish Town, Camden. Am luat legătura cu persoana care a distribuit videoclipul pentru a obține mai multe informații. Se fac în continuare investigații. Nu au fost arestări până în prezent. Poliția a fost clară că nu există loc în Londra pentru ură. Orice persoană care are informații ce ar putea ajuta poliția ar trebui să sune la 101 cu referința CAD 6095/12 Nov”.

La sfârșitul lunii octombrie, poliția a precizat că infracțiunile de ură antisemite în Londra au crescut cu 1.350% în săptămânile următoare izbucnirii războiului dintre Hamas și Israel.