Anchetă la Berlin după vânzarea Gazprom Germania. Un cetățean rus, vizat de percheziții

Autoritățile germane au desfășurat miercuri, 24 iunie, percheziții la Berlin și Frankfurt în cadrul unei anchete privind o presupusă tentativă de sabotare a aprovizionării cu gaze naturale a Germaniei.

Euronews scrie că că polițiștii au percheziționat locuința unui cetățean rus și a unei alte persoane care nu este vizată de anchetă, în Berlin, precum și sediul unei companii al cărei nume nu a fost făcut public, în Frankfurt pe Main.

Ancheta vizează vânzarea subsidiarei Gazprom Germania, tranzacție care a avut loc la aproximativ o lună după ce Rusia a lansat invazia la scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022.

Potrivit procurorilor federali, compania a fost desprinsă din grupul rus Gazprom prin „vânzări indirecte de acțiuni”, la sfârșitul lunii martie 2022, înainte ca o companie cu sediul la Moscova, fără legături cu industria energetică, să devină noul proprietar.

Ulterior, noul proprietar a dispus lichidarea Gazprom Germania, companie care deținea la acel moment cel puțin 25% din capacitatea de stocare a gazelor naturale a Germaniei, potrivit procurorilor.

„Inculpatul – cetățean rus – este acuzat că a sprijinit punerea în aplicare a deciziei de lichidare, având în vedere acest scop”, au transmis procurorii într-un comunicat, precizând că nu au fost efectuate arestări.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, Moscova era unul dintre principalii furnizori de gaze naturale ai Germaniei. De atunci, Berlinul a fost nevoit să își reducă rapid dependența de importurile rusești.

Fostul cancelar german Olaf Scholz declara, la sfârșitul anului 2022, că Germania nu va mai deveni dependentă de o resursă strategică precum gazele naturale.

„Am văzut, în relația cu Rusia, ce înseamnă să depinzi de o resursă strategică esențială. Din discuțiile pe care le-am avut cu liderii mediului de afaceri german, înțeleg că nu vom mai repeta această greșeală”, a afirmat Scholz în cadrul unui forum economic organizat de publicația germană Süddeutsche Zeitung.

Uniunea Europeană a convenit să elimine treptat importurile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, în încercarea de a-și diversifica piața energetică.

„Renunțăm la dependența dăunătoare de gazul rusesc și facem un pas important, într-un spirit de solidaritate și cooperare, către o Uniune Energetică autonomă”, declara în ianuarie Michael Damianos, ministrul Energiei, Comerțului și Industriei din Cipru.