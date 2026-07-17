 Ambasadorul SUA în Italia, întâmpinat cu proteste la Veneția. Sosirea miliardarului cu superiahtul personal, interpretată ca o sfidare | adevarul.ro
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Ambasadorul SUA în Italia, întâmpinat cu proteste la Veneția. Sosirea miliardarului cu superiahtul personal, interpretată ca o sfidare

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Sute de persoane au protestat vineri la Veneția împotriva ambasadorului SUA în Italia, Tilman Fertitta, care a sosit în oraș la bordul superiahtului său, în cadrul unui turneu desfășurat cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența SUA.

Potrivit organizatorilor, manifestația a vizat atât prezența diplomatului american, cât și măsurile sporite de securitate adoptate de autoritățile locale înaintea unor evenimente importante găzduite de oraș, relatează The Independent


Tilman Fertitta, miliardarul numit ambasador al SUA în Italia de președintele Donald Trump, călătorește de-a lungul coastelor Italiei la bordul iahtului de lux „Boardwalk”, lung de 117 metri, în cadrul turneului „Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour”, potrivit Reuters, citată de News.ro.  

Protestatarii au fost opriți de poliție

Aproximativ 300 de persoane au participat la marș, afișând pancarte cu mesaje precum „Fertitta trebuie să plece”,Nu e loc pentru miliardari” sau „Veneția nu trebuie folosită”.

Sute de persoane au protestat la Veneția. Captură X RTVE Noticias
Sute de persoane au protestat la Veneția. Captură X RTVE Noticias

Manifestanții au încercat să ajungă în zona Riva dei Sette Martiri, unde era ancorat iahtul, însă au fost opriți de forțele de ordine. Presa italiană relatează că între protestatari și polițiști au avut loc incidente minore.

O parte dintre participanți și-au exprimat, de asemenea, solidaritatea cu populația palestiniană și au criticat politica externă a administrației americane.

Măsuri sporite de securitate

Autoritățile locale au întărit dispozitivul de securitate pe fondul protestelor anunțate și al desfășurării în acest weekend a tradiționalei Festa del Redentore, una dintre cele mai importante sărbători ale Veneției.

Evenimentul, care comemorează sfârșitul epidemiei de ciumă din secolul al XVI-lea, atrage anual mii de localnici și turiști la spectacolele de artificii și ceremoniile religioase organizate în lagună.

Nemulțumiri legate de turismul de lux

Protestul se înscrie într-un curent mai amplu de nemulțumire față de folosirea Veneției ca decor pentru evenimente exclusiviste și vizite ale unor persoane foarte bogate.

Organizatorii manifestației, printre care se numără și centrul social Morion, au afirmat că îl consideră pe Fertitta un simbol al politicilor promovate de Donald Trump și au criticat impactul pe care marile evenimente și turismul de lux îl au asupra orașului istoric.

Alianța Verde și de Stânga din Italia (AVS) a acuzat guvernul că a mobilizat un număr excesiv de polițiști pentru securizarea vizitei ambasadorului american.

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