Analiză Alegeri legislative în Ungaria. Tinerii ar putea să-l trimită în opoziție pe Viktor Orban după 16 ani de putere. Divizare tot mai accentuată între generații

Un val de mobilizare în rândul tinerilor din Ungaria ar putea schimba echilibrul politic al țării, punând sub semnul întrebării cei 16 ani de dominație ai premierului Viktor Orbán, înaintea alegerilor programate pe 12 aprilie.

Într-un orășel din apropierea lacului Balaton, un grup de tineri de aproximativ 20 și ceva de ani a mers din ușă în ușă pentru a susține partidul de centru-dreapta Tisza și liderul acestuia, Péter Magyar. Inițiativa lor reflectă dorința unei noi generații de a depăși ceea ce ei descriu drept un sistem politic disfuncțional, scrie Associated Press.

„Am trăit toată viața în acest sistem și vrem să vedem cum ar fi în afara lui”, a spus Florián Végh, student în vârstă de 25 de ani, exprimând o nemulțumire larg răspândită în rândul tinerilor.

Divizare tot mai accentuată între generații

Sondajele indică o divizare tot mai accentuată între generații. În timp ce majoritatea tinerilor susțin schimbarea, alegătorii vârstnici rămân în mare parte loiali lui Orbán. Această diferență ar putea avea un rol decisiv în rezultatul scrutinului.

În prezent, Viktor Orbán, în vârstă de 62 de ani, este devansat în unele sondaje de Péter Magyar, un avocat de 45 de ani care s-a desprins de partidul de guvernământ Fidesz în urma unui scandal politic din 2024. De atunci, Magyar a reușit să mobilizeze un segment de electorat care, timp de două decenii, a stat departe de politică.

Potrivit unui sondaj realizat de 21 Research Center, 65% dintre alegătorii sub 30 de ani susțin Tisza, în timp ce doar 14% îl preferă pe Orbán. În schimb, în rândul pensionarilor, Fidesz conduce detașat.

Analiștii vorbesc despre o schimbare de generații. Eötvös Loránd University observă apariția unei noi generații politice active, care contestă actuala conducere. Dacă generația lui Orbán a fost definită de tranziția post-comunistă, cea actuală pare unită în opoziția față de modelul său de guvernare.

Guvernul Orbán se definește drept „creștin-național” și „iliberal” și a dezvoltat relații mai apropiate cu Rusia și China, în timp ce relațiile cu Uniunea Europeană s-au tensionat. Criticii îl acuză de limitarea libertății presei și de corupție sistemică, acuzații pe care acesta le respinge.

Politicile lui Orban nu au convins tinerii

În același timp, politicile sale sociale — precum sprijinul financiar pentru familii, facilitățile pentru mame sau ajutoarele pentru achiziția primei locuințe — rămân populare în rândul alegătorilor mai în vârstă.

Totuși, aceste măsuri nu au reușit să convingă generația tânără. În discursuri recente, Orbán i-a criticat pe tineri pentru atitudinea lor anti-guvernamentală, dar le-a cerut și să-și reconsidere poziția, avertizând asupra riscurilor schimbării.

Experții spun că tinerii apreciază unele politici sociale, dar resping ceea ce percep ca fiind autoritarism, corupție și lipsă de oportunități. Mulți dintre ei nu au cunoscut un alt tip de guvernare, ceea ce le amplifică dorința de schimbare.

Un moment de cotitură a avut loc în februarie 2024, când un scandal major a zguduit scena politică: un aliat al lui Orbán, aflat la conducerea statului, a acordat grațiere într-un caz de abuz asupra unui minor. Reacția publică a fost puternică, ducând la demisii la nivel înalt.

La scurt timp, influenceri cunoscuți au organizat proteste de amploare, atrăgând zeci de mii de participanți și mobilizând un număr mare de tineri.

În acest context, Péter Magyar a lansat partidul Tisza, care a obținut 30% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European, la doar trei luni de la înființare.

Campania sa se concentrează pe relansarea economiei și pe deblocarea fondurilor europene, suspendate din cauza preocupărilor legate de statul de drept și corupție. Mesajul economic pare să rezoneze cu tinerii, care compară tot mai des situația din Ungaria cu cea din țări vecine, precum Austria.

Cu toate acestea, rezultatul alegerilor rămâne incert. Deși Tisza câștigă teren în sondaje, Fidesz păstrează un avantaj în mediul rural și în rândul alegătorilor vârstnici.

Pentru mulți, miza scrutinului depășește politica. Este o confruntare între generații, între continuitate și schimbare — o alegere care, spun susținătorii opoziției, va defini viitorul Ungariei.