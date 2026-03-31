Analiză Alegeri legislative în Ungaria. Tinerii ar putea să-l trimită în opoziție pe Viktor Orban după 16 ani de putere. Divizare tot mai accentuată între generații

Un val de mobilizare în rândul tinerilor din Ungaria ar putea schimba echilibrul politic al țării, punând sub semnul întrebării cei 16 ani de dominație ai premierului Viktor Orbán, înaintea alegerilor programate pe 12 aprilie.

Péter Magyar, liderul opoziției are o piză mai mare în rîndul tierilor/FOTO:X

Într-un orășel din apropierea lacului Balaton, un grup de tineri de aproximativ 20 și ceva de ani a mers din ușă în ușă pentru a susține partidul de centru-dreapta Tisza și liderul acestuia, Péter Magyar. Inițiativa lor reflectă dorința unei noi generații de a depăși ceea ce ei descriu drept un sistem politic disfuncțional, scrie Associated Press.

„Am trăit toată viața în acest sistem și vrem să vedem cum ar fi în afara lui”, a spus Florián Végh, student în vârstă de 25 de ani, exprimând o nemulțumire larg răspândită în rândul tinerilor.

Divizare tot mai accentuată între generații

Sondajele indică o divizare tot mai accentuată între generații. În timp ce majoritatea tinerilor susțin schimbarea, alegătorii vârstnici rămân în mare parte loiali lui Orbán. Această diferență ar putea avea un rol decisiv în rezultatul scrutinului.

În prezent, Viktor Orbán, în vârstă de 62 de ani, este devansat în unele sondaje de Péter Magyar, un avocat de 45 de ani care s-a desprins de partidul de guvernământ Fidesz în urma unui scandal politic din 2024. De atunci, Magyar a reușit să mobilizeze un segment de electorat care, timp de două decenii, a stat departe de politică.

Potrivit unui sondaj realizat de 21 Research Center, 65% dintre alegătorii sub 30 de ani susțin Tisza, în timp ce doar 14% îl preferă pe Orbán. În schimb, în rândul pensionarilor, Fidesz conduce detașat.

Analiștii vorbesc despre o schimbare de generații. Eötvös Loránd University observă apariția unei noi generații politice active, care contestă actuala conducere. Dacă generația lui Orbán a fost definită de tranziția post-comunistă, cea actuală pare unită în opoziția față de modelul său de guvernare.

Guvernul Orbán se definește drept „creștin-național” și „iliberal” și a dezvoltat relații mai apropiate cu Rusia și China, în timp ce relațiile cu Uniunea Europeană s-au tensionat. Criticii îl acuză de limitarea libertății presei și de corupție sistemică, acuzații pe care acesta le respinge.

Politicile lui Orban nu au convins tinerii

În același timp, politicile sale sociale — precum sprijinul financiar pentru familii, facilitățile pentru mame sau ajutoarele pentru achiziția primei locuințe — rămân populare în rândul alegătorilor mai în vârstă.

Totuși, aceste măsuri nu au reușit să convingă generația tânără. În discursuri recente, Orbán i-a criticat pe tineri pentru atitudinea lor anti-guvernamentală, dar le-a cerut și să-și reconsidere poziția, avertizând asupra riscurilor schimbării.

Experții spun că tinerii apreciază unele politici sociale, dar resping ceea ce percep ca fiind autoritarism, corupție și lipsă de oportunități. Mulți dintre ei nu au cunoscut un alt tip de guvernare, ceea ce le amplifică dorința de schimbare.

Un moment de cotitură a avut loc în februarie 2024, când un scandal major a zguduit scena politică: un aliat al lui Orbán, aflat la conducerea statului, a acordat grațiere într-un caz de abuz asupra unui minor. Reacția publică a fost puternică, ducând la demisii la nivel înalt.

La scurt timp, influenceri cunoscuți au organizat proteste de amploare, atrăgând zeci de mii de participanți și mobilizând un număr mare de tineri.

În acest context, Péter Magyar a lansat partidul Tisza, care a obținut 30% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European, la doar trei luni de la înființare.

Campania sa se concentrează pe relansarea economiei și pe deblocarea fondurilor europene, suspendate din cauza preocupărilor legate de statul de drept și corupție. Mesajul economic pare să rezoneze cu tinerii, care compară tot mai des situația din Ungaria cu cea din țări vecine, precum Austria.

Cu toate acestea, rezultatul alegerilor rămâne incert. Deși Tisza câștigă teren în sondaje, Fidesz păstrează un avantaj în mediul rural și în rândul alegătorilor vârstnici.

Pentru mulți, miza scrutinului depășește politica. Este o confruntare între generații, între continuitate și schimbare — o alegere care, spun susținătorii opoziției, va defini viitorul Ungariei.

Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dominic Fritz sparge la Timișoara sume monstru pentru decoruri de Paște. Un ou stradal sare de 500 de euro. În opoziție, USR critica decorurile festive și ONG-urile #rezist porneau petiții
gandul.ro
image
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
mediafax.ro
image
Bosnia și-a început drumul spre Mondial cu hoția de pe Arena Națională din meciul cu România! Ce record a stabilit naționala lui Dzeko
fanatik.ro
image
Iranul a publicat o listă cu 18 companii americane din Orientul Mijlociu pe care amenință să le lovească: Microsoft, Apple și Google se află printre ele
libertatea.ro
image
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Surpriză în miez de noapte: Gică Hagi!
digisport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul asasinării lui Charlie Kirk: glonțul fatal nu ar proveni din arma suspectului
stiripesurse.ro
image
ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord
antena3.ro
image
Accesoriile pentru bebeluși care pot pune viața copiilor în pericol. În unele state au fost interzise
observatornews.ro
image
» Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a făcut tătic pe artist
cancan.ro
image
Casa de Pensii a înființat o Companie ca să trimită pensionarii la băi. Doar directorul toca 370.000 lei/an
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Măsurile de raționalizare în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se declară situaţie de criză
playtech.ro
image
”Este un coșmar fără sfârșit”. Presa din Italia, dărâmată după ce ”squadra azzurra” a ratat a treia calificare consecutivă la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Criza petrolului va duce la prăbușirea nivelului de trai? „În ultimii 36 de ani nu am mai trăit o criză ca cea de acum. Fără o reacție rapidă, ne așteaptă colapsul”
ziare.com
image
FOTO Imaginile! Cum au apărut iranienii la lovitura dată în Turcia
digisport.ro
image
SURSE Suma colosală din mită pe care șeful ARR ar fi depozitat-o în cutiile de pantofi: Cristian Anton, reținut de DNA
stiripesurse.ro
image
Femeia care i-a fost alături Codruței Filip a dezvăluit TOTUL despre infidelitate... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
A 14-a pensie, vouchere și facilități de transport, plus plata chiriei!
romaniatv.net
image
1 Aprilie, Ziua Internaţională a Păcălelilor. Obiceiuri, tradiţii și farse celebre în lume
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul lui Dan Bittman de la Holograf? La ce a scăzut prețurile. Părerea turiștilor: „Te simți ca acasă”
click.ro
image
Soțul Laurei Cosoi s-a dat de gol! Cosmin Curticăpean a dezvăluit, fără să vrea, sexul celui de-al cincilea copil
click.ro
image
La ce gest a recurs Cristina Spătar: „Am luat și pastile”. A ajuns piele și os din cauza problemelor în căsnicie. Regina R&B nu mai merge cu Maybach-ul oferit de soț
click.ro
Sydney Sweeney, Instagram (2) jpg
Sydney Sweeney se transformă în model OnlyFans! Senzația blondă de la Hollywood, poziții indecente la filmări
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
