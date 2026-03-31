Un "Watergate" maghiar: Serviciile secrete contra opoziţiei

Înainte de alegeri, sistemul lui Orban se clatină în urma unor dezvăluiri explozive. Serviciile secrete ar fi încercat să deturneze partidul de opoziție Tisza. Guvernul spune, însă, că vizaţi sunt „spionii ucraineni”.

Campania electorală din Ungaria se desfășoară deja de câteva săptămâni la turații mari. Zi de zi ies la iveală noi grozăvii, mai grosolane, mai grave decât în ziua precedentă. Dar cel mai recent scandal le-a tăiat respirația și celor mai pragmatici observatori politici din Ungaria. Mulți vorbesc de "cel mai grav scandal politic de la transformările politice din 1989/90" încoace și despre o întoarcere la dictatură și la vremurile comuniste.

Ce s-a întâmplat?

Săptămâna trecută a ieșit la iveală că Serviciul maghiar de informații interne (AH), unul din cele cinci servicii secrete ale țării, a încercat să infiltreze un agent în partidul de opoziție Tisza, pentru a împiedica intrarea acestuia în cursa electorală sau, cel puțin, pentru a reduce considerabil șansele sale la urne. Serviciul secret ar fi încercat să recruteze specialiști, care administrează sistemul IT al formațiunii de opoziție, pentru a ajunge astfel în posesia unor informații interne pe care le-ar fi putut folosi în scop de manipulare.

Totul ar fi început în iulie 2025, când era deja limpede că Tisza, care conduce în prezent detașat în sondaje în fața formațiunii premierului, Fidesz, va reprezenta o amenințare serioasă pentru sistemul Orban.

O dovadă că premierul ungar însuși a ordonat întreaga acțiune, nu există. Dar e greu de crezut că nu a știut nimic despre acest demers. Pentru că serviciul maghiar de informații interne este subordonat direct biroului șefului de guvern și este supravegheat de Antal Rogan, cel care conduce Cabinetul premierului Orban. Guvernul de la Budapeste nu a dezmințit dezvăluirile, dar a justificat operațiunea serviciilor prin încercarea de a dejuca o tentativă de spionaj din partea Ucrainei - fără a da totuși explicații.

Suspiciuni inventate

Totul a fost declanșat de un articol publicat marți, 24 martie, pe portalul de investigație Direkt36. O zi mai târziu, colectivul de jurnaliști, cunoscuți pentru munca lor excelentă investigativă, a publicat pe YouTube un interviu video de o oră și jumătate în care Bence Szabo, un înalt funcționar al Agenției Naționale de Investigații (NNI) prezintă o serie întreagă de amănunte despre acest caz.

Szabo a condus investigațiile NNI contra pornografiei infantile în internet. Cu puțin timp înaintea publicării videoului amintit, Szabo a demisionat și între timp a fost suspendat din funcție. Potrivit spuselor sale, în iulie 2025 departamentul său a fost pus sub presiune de serviciul de informații interne să investigheze într-un presupus caz de pornografie infantilă și să confiște hardware de calculator. Fusese vorba de doi prezumtivi infractori, dar destul de curând a devenit limpede că nu aveau nimic de-a face cu pornografia, ci doar administrau sistemul IT al formațiunii de opoziție Tisza.

Scurgere de date în aplicaţia partidului Tisza

Se pare că acțiunea a fost determinată de faptul că serviciul secret eșuase să-i racoleze pe cei doi experți IT și se temea acum că acest lucru se va afla. În plus, serviciul secret vroia să pună mâna pe datele partidului. Și într-adevăr, după de hardware-ul a fost confiscat, serviciul secret a copiat datele - evident fără autorizație.

Apoi, în toamna anului 2025 s-au întâmplat următoarele: o scurgere de date din aplicația partidului Tisza a făcut valuri - aproximativ 200.000 de date personale ale susținătorilor de partid au fost făcute publice. Guvernul lui Orban și partidul Fidesz au susținut apoi că Ucraina este de vină pentru scurgerea de date, deoarece experți IT ucraineni au dezvoltat aplicația. Acum iese la lumină altceva: că totul a fost o manipulare regizată de aparatul de putere al lui Orban.

O acţiune motivată politic?

Bence Szabo vorbește despre operațiunea care a durat o lună întreagă, oferind multe detalii. În materialul video spune că a atras atenția superiorilor săi că acțiunea serviciului de informații a fost motivată politic, dar nu i s-a dat importanță. La un moment dat, a refuzat chiar un ordin privind colectarea de probe incriminatorii împotriva celor suspectați pe nedrept. În cele din urmă, Szabo s-a adresat presei. "Am depus un jurământ", spune el în videoclip. "Vreau să-mi servesc patria și nu un anumit grup de oameni, cum ar fi un partid."

Fidez nu e dispus să predea puterea

Înregistrarea video a fost vizionată până acum de două milioane și jumătate de oameni. Nu-i deloc de mirare, dat fiind faptul că e vorba de un caz grav de abuz de putere. Jurnalistul de investigație Andras Pethö, fondatorul platformei Direkt36, spune pentru DW că acum se află în discuție "chestiuni extrem de grave privind independența, inclusiv sub aspect politic, a autorităților și serviciilor secrete maghiare".

Politologul Miklos Sükösd compară sfârșitul dictaturii, în 1989/1990, cu actuala situație, și ajunge la concluzia: "În 1989, fostul partid de stat nu s-a agățat cu toate mijloacele de putere și nu s-a folosit de serviciile secrete pentru a distruge un partid de opoziție. În primăvara anului 2026, situația este alta. Fidesz nu e dispus să predea puterea și nu respectă regulile democrației."

Încă un "spion ucrainean"

Mai mulți politicieni aflați la guvernare au prezentat cazul, care între timp e numit Watergate-ul maghiar, drept operațiune de contraspionaj la adresa Ucrainei. Unul dintre cei doi incriminați este declarat, fără dovezi, spion ucrainean. La sfârșitul săptămânii, guvernul Orban a publicat chiar, pe pagina sa de Facebook, un video de la un interogatoriu la care serviciul de informații l-a supus pe bărbatul de 19 ani. Ceva fără precedent! În ceea ce-l privește pe Bence Szabo, aceste este acuzat de trădare de țară și înaltă trădare.

Și, ca și cum nu era de ajuns, guvernul Orban a depus plângere și împotriva unui alt jurnalist, pe care îl numește tot spion ucrainean. E vorba de jurnalistul de investigație Szabolcs Panyi, care în ultimele săptămâni a publicat mult material despre legăturile ruso-ungare. Panyi a calificat acuzațiile drept absurde.

Ameninţări misterioase

În rândul opiniei publice critice la adresa guvernului, Bence Szabo este acum frenetic celebrat ca un „erou”. Liderul opoziției și liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a amenințat chiar guvernul Orban: „Dacă îi ating chiar și un fir de păr, oamenii se vor ridica împotriva lor”. Szabo însuși a spus într-un alt interviu că nu se consideră un erou. El lasă într-adevăr impresia unui funcționar modest pentru care jurământul e credinţă şi care a fost profund afectat de faptul că a trebuit să acționeze contrar acestuia.

Orban nu a luat, în mod direct, nicio poziţie cu privire la acest caz. Într-un video îi cere preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski "să-şi cheme agenţii acasă", fără a preciza despre cine exact este vorba. Duminică, 29 martie, la un eveniment electoral, Viktor Orban a rostit o ameninţare misterioasă într-un limbaj, aşa cum o face de multe ori, militar: "Mai am câteva gloanţe în încărcător, la care pot recurge".

Keno Verseck - DW