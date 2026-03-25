Alegeri în Danemarca: Mette Frederiksen, în pole position pentru a conduce următorul guvern, oferind lecții pentru stânga europeană

Blocul de stânga al premierului danez Mette Frederiksen nu a reușit să obțină majoritatea în alegeri, deschizând calea negocierilor pentru formarea unei coaliții de centru-stânga.

Social-democrații lui Frederiksen, alături de alte partide de stânga, au câștigat cele mai multe voturi, însă nu suficiente pentru a guverna singuri. După numărarea completă a voturilor, formațiunile din așa-numitul „bloc roșu” au obținut 84 de mandate în parlamentul de 179 de locuri, sub pragul necesar pentru majoritate.

De cealaltă parte, partidele de dreapta, reunite în „blocul albastru”, au acumulat 77 de mandate, rămânând și ele sub nivelul necesar. În acest context, rolul decisiv revine partidului Moderaților, condus de ministrul de externe Lars Løkke Rasmussen, care deține 14 mandate și devine astfel arbitru al formării viitorului guvern.

Danemarca se pregătește acum pentru săptămâni de negocieri politice intense, în urma cărora este probabilă formarea unei coaliții de centru-stânga.

Rasmussen, fost prim-ministru, a făcut apel la liderii principali ai celor două tabere să renunțe la pozițiile rigide și să caute un compromis politic în zona de centru. El a subliniat că nici stânga, nici dreapta nu dispun de o majoritate clară.

Între timp, liderul liberal Troels Lund Poulsen a declarat că rămâne candidat pentru funcția de prim-ministru și a exclus o alianță cu social-democrații, afirmând că Danemarca are nevoie de un nou guvern.

Rezultatul vine după o perioadă dificilă pentru Frederiksen, marcată de pierderi semnificative în alegerile locale din noiembrie. Premierul convocase alegeri anticipate în speranța unui avantaj electoral generat de gestionarea fermă a tensiunilor cu Statele Unite privind Groenlanda.

Criza, declanșată de declarațiile fostului președinte american Donald Trump privind posibila preluare a teritoriului autonom, a avut un impact asupra opiniei publice daneze, chiar dacă tensiunile s-au diminuat între timp.

În campanie, Frederiksen a adoptat un discurs direct, insistând asupra securității internaționale și suveranității Groenlandei, afirmând că „Rusia nu trebuie lăsată să câștige” și că „Groenlanda nu este de vânzare”.

Cu toate acestea, alegerile au fost dominate în principal de teme interne: costul vieții, politica de imigrație, protecția mediului și propunerea social-democraților privind introducerea unei taxe pe avere pentru finanțarea educației.

Măsura, care ar viza averile de peste 25 de milioane de coroane daneze, a fost bine primită de electoratul de stânga, dar criticată dur de mediul de afaceri. Lideri ai unor companii majore au avertizat că o astfel de taxă ar putea afecta competitivitatea economică a Danemarcei.

În perioada următoare, negocierile politice vor fi esențiale, iar poziția lui Rasmussen ar putea determina configurația viitorului guvern.