search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lars Løkke Rasmussen, un fost premier cu obiceiuri neobișnuite, ar putea înclina balanța puterii la Copenhaga

0
0
Publicat:

Componența viitorului guvern din Danemarca ar putea depinde de un politician cu o carieră de peste patru decenii, cunoscut atât pentru influența sa politică, cât și pentru stilul neconvențional. Este vorba despre Lars Løkke Rasmussen, actual ministru de externe și lider al Partidului Moderat, care ar putea avea rolul decisiv în formarea majorității după alegerile legislative.

Lars Løkke Rasmussen, ar putea înclina balanța puterii la Copenhaga. FOTO: Facebook

Potrivit estimărilor, social-democrații conduși de premierul Mette Frederiksen sunt favoriți să obțină cele mai multe voturi. Totuși, rezultatul strâns dintre blocul de stânga și cel de dreapta face ca balanța puterii să depindă de partidul centrist al lui Rasmussen.

Un rol-cheie într-un parlament fragmentat

Parlamentul danez, format din 179 de locuri, ar putea fi împărțit aproape egal între cele două mari blocuri politice. În acest context, Partidul Moderat ar putea obține suficiente mandate pentru a decide dacă va susține un nou guvern condus de Frederiksen sau dacă va înclina balanța către dreapta, reprezentată de Troels Lund Poulsen, liderul partidului Venstre.

Premierul a avertizat asupra acestui scenariu: „Dacă (Rasmussen) alege să susțină un alt prim-ministru, atunci vom avea, cu o probabilitate foarte mare, un guvern de dreapta în Danemarca.”

Tensiuni în jurul unei eventuale coaliții

În ultimii ani, social-democrații au guvernat alături de Venstre și Partidul Moderat, într-o formulă centristă. Totuși, rezultatele slabe obținute la alegerile locale au generat presiuni interne asupra lui Frederiksen pentru o reorientare către stânga.

Această variantă este însă respinsă de Rasmussen, care a exclus colaborarea cu formațiuni de extremă stânga. El insistă asupra unei soluții de centru și a transmis un mesaj clar înainte de scrutin. „Nu voi fi mișcat: stau în centru, ferm, chiar și când bate vântul.” „Sarcina este să adunăm ce altfel se destramă – pentru că avem deja destule forțe care ne trag în direcții diferite.”

Un politician experimentat, cu un stil atipic

Lars Løkke Rasmussen este una dintre cele mai cunoscute figuri din politica daneză, cu o carieră începută încă din anii ’80. A ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții ministeriale și a fost de două ori prim-ministru.

În paralel, și-a construit o imagine publică diferită de cea a politicienilor tradiționali, devenind popular pe rețelele sociale prin postări informale și gesturi neobișnuite. Printre acestea se numără și declarația că, în lipsa pastei de dinți, folosește săpun de mâini — un detaliu care i-a consolidat imaginea de politician nonconformist.

Un final deschis și scenarii surprinzătoare

Deși social-democrații sunt favoriți, Rasmussen a pus sub semnul întrebării regula nescrisă conform căreia partidul câștigător trebuie să dea premierul: „Este puțin ciudat că social-democrații nu au experimentat niciodată să facă parte din guvern fără a deține funcția de prim-ministru.” „Cred că ar trebui să experimenteze asta într-o zi.”

În același timp, politicianul nu exclude nici propria revenire în fruntea executivului. 

„Să exclud complet această posibilitate? Ar fi o poziție ciudat de slabă în care să te pui când ești cel mai bun din toate timpurile, nu-i așa?”, a declarat acesta. 

Analiștii politici consideră că, în cazul unui rezultat fragmentat, nu este exclus ca liderul Partidului Moderat să devină el însuși o opțiune pentru funcția de prim-ministru.

Context internațional și profil politic

Rasmussen s-a remarcat recent și pe plan extern, fiind una dintre vocile care au respins ferm declarațiile lui Donald Trump privind o posibilă anexare a Groenlanda.

În acest context, colaborarea sa cu premierul Frederiksen a fost percepută ca un front comun în apărarea intereselor regatului danez.

Alegerile din Danemarca se anunță, astfel, unele dintre cele mai imprevizibile din ultimii ani, cu un rezultat care ar putea depinde decisiv de un singur partid — și de liderul său, capabil să încline balanța în orice direcție.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
image
„Eu de ce nu știam?!” Prima reacție a lui Valentin Sanfira, după ce a Codruța Filip a anunțat separarea

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii