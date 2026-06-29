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„Aceste arme nu sunt îndreptate spre Oslo, ci spre Washington și New York”. Mesajul crucial al unui fost șef NATO pentru Trump

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Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, susține că SUA continuă să depindă de aliații europeni pentru propria securitate, în ciuda criticilor repetate lansate de președintele Donald Trump la adresa NATO și a presiunilor exercitate asupra statelor europene.

Jens Stoltenberg spune că SUA au nevoie de aliaţii europeni. FOTO: NATO
Jens Stoltenberg spune că SUA au nevoie de aliaţii europeni. FOTO: NATO

Într-un interviu acordat recent publicației germane Die Welt, Jens Stoltenberg, care în prezent ocupă funcția de ministru al Finanțelor în Norvegia, a declarat că apărarea Statelor Unite începe, de fapt, la granița dintre Europa și Rusia.

În acest context, afirmă Jens Stoltenberg, fost secretar general al NATO, relația de securitate dintre Statele Unite și aliații europeni nu este una în care doar Europa beneficiază de protecția americană, ci una bazată pe dependență reciprocă, pentru că SUA au nevoie de europeni pentru propria securitate.

Declaraţiile sale vin într-un moment în care administrația de la Washington cere tot mai insistent Europei să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea continentului şi ameninţă cu retragerea tot mai multor militari americani.

Fostul șef al NATO și-a argumentat afirmația prin poziția strategică a Peninsulei Kola, din nord-vestul Rusiei, unde se află unul dintre cele mai importante arsenale nucleare ale Moscovei.

„Aceste arme nu sunt îndreptate spre Oslo, ci spre Washington și New York. Dar Norvegia ajută la urmărirea submarinelor rusești atunci când acestea își părăsesc bazele”, a punctat Jens Stoltenberg, explicând că Norvegia contribuie la sistemul de avertizare timpurie privind lansările de rachete și de aeronave, informații care sunt importante nu doar pentru securitatea Europei, ci și pentru cea a Statelor Unite.

„Situația este similară în Finlanda și în multe alte țări europene. Acest lucru este crucial pentru securitatea Statelor Unite”, a continuat el.

Deşi Jens Stoltenberg recunoaște că între Europa și Statele Unite există divergențe pe teme precum comerțul, schimbările climatice sau politica de securitate, el consideră că aceste diferențe nu modifică interesul strategic comun al celor două maluri ale Atlanticului și nici necesitatea de a menține o alianță puternică. În opinia sa, cea mai importantă contribuție pe care statele europene o pot aduce pentru consolidarea NATO este creșterea investițiilor în apărare, iar acest proces este deja în desfășurare, notează anews.

„Și exact asta facem. Germania este acum pe drumul cel bun pentru a deveni cel mai mare investitor european în apărare”, a spus el.

Declarațiile lui Stoltenberg vin într-un context tensionat în relația dintre Washington și aliații europeni, după ce Donald Trump a criticat în repetate rânduri statele membre NATO pentru nivelul cheltuielilor militare și le-a cerut să contribuie mai mult la apărarea comună. La rândul său, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, vorbea în urmă cu mai puţin de două săptămâni despre o revizuire a desfășurării trupelor americane pe continent și acuza unele state europene că s-au bazat prea mult timp pe protecția oferită de Statele Unite fără să investească suficient în propriile capacități de apărare.

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