Jens Stoltenberg, fostul șef al Alianței Nord-Atlantice: „NATO nu poate supraviețui fără SUA”

Jens Stoltenberg, fostul secretar general al NATO, avertizează că Alianța Nord‑Atlantică nu poate funcționa fără sprijinul Statelor Unite, iar Europa nu are capacitatea de a înlocui singură sistemul de apărare colectivă.

Declarațiile au făcute în cadrul emisiunii Agenda Special a televiziunii suedeze SVT și au fost preluate de publicația letonă BB.LV.

Stoltenberg consideră că ruptura politică dintre Europa și Statele Unite este „cea mai profundă din ultimii mulți ani”.

„Să facem tot posibilul pentru a preveni o ruptură între Europa și SUA”

Fostul secretar general al NATO a subliniat că existența NATO depinde de unitatea transatlantică:

„Nu, nu NATO pe care îl cunoaștem de aproape 80 de ani, pentru că este vorba despre Europa și SUA stând împreună împotriva tuturor amenințărilor. De aceea este atât de important să facem tot posibilul pentru a preveni o ruptură între Europa și SUA”.

Fostul șef al Alianței a subliniat că speculațiile privind viitorul NATO nu trebuie să lase loc incertitudinii în rândul adversarilor:

„Moscova nu trebuie să aibă nicio incertitudine cu privire la disponibilitatea noastră de a ne apăra unii pe alții”, a spus fostul secretar general al NATO.

„Nu cred că UE poate înlocui NATO când vine vorba de securitatea colectivă și garanțiile de apărare”

Jens Stoltenberg a respins și ideea că Uniunea Europeană ar putea înlocui NATO în materie de securitate colectivă:

„Am un mare respect pentru UE, dar nu cred că UE poate înlocui NATO când vine vorba de securitatea colectivă și garanțiile de apărare”.

Declarațiile lui Stoltenberg vin în contextul în care Departamentul Apărării al SUA a anunțat reducerea numărului de brigăzi americane staționate în Europa, de la patru la trei, revenind la nivelul din 2021.

NATO a subliniat însă că această retragere nu va afecta planurile de apărare ale Alianței pe continent.

Potrivit BB.LV, afirmațiile lui Stoltenberg reflectă îngrijorarea tot mai mare a aliaților europeni în fața schimbărilor de politică ale SUA.

Deși oficialii NATO insistă asupra menținerii unității, posibilitatea reducerii implicării americane în securitatea europeană devine un subiect tot mai sensibil.

Amintim că Mark Rutte, actualul secretar general al NATO,a declarat că nu vede „o problemă majoră” în hotărârea neașteptată a președintelui american Donald Trump de a reduce prezența militară și tehnica de luptă din Europa, dând asigurări că procesul se va desfășura într-un mod „structurat”, potrivit Politico.