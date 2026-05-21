search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Jens Stoltenberg, fostul șef al Alianței Nord-Atlantice: „NATO nu poate supraviețui fără SUA”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jens Stoltenberg, fostul secretar general al NATO, avertizează că Alianța Nord‑Atlantică nu poate funcționa fără sprijinul Statelor Unite, iar Europa nu are capacitatea de a înlocui singură sistemul de apărare colectivă.

Jens Stoltenberg a fost secretar general al NATO. FOTO NATO
Jens Stoltenberg a fost secretar general al NATO. FOTO NATO

Declarațiile au făcute în cadrul emisiunii Agenda Special a televiziunii suedeze SVT și au fost preluate de publicația letonă BB.LV.

 Stoltenberg consideră că ruptura politică dintre Europa și Statele Unite este „cea mai profundă din ultimii mulți ani”.

„Să facem tot posibilul pentru a preveni o ruptură între Europa și SUA”

Fostul secretar general al NATO a subliniat că existența NATO depinde de unitatea transatlantică:

„Nu, nu NATO pe care îl cunoaștem de aproape 80 de ani, pentru că este vorba despre Europa și SUA stând împreună împotriva tuturor amenințărilor. De aceea este atât de important să facem tot posibilul pentru a preveni o ruptură între Europa și SUA”.

Fostul șef al Alianței a subliniat că speculațiile privind viitorul NATO nu trebuie să lase loc incertitudinii în rândul adversarilor:

„Moscova nu trebuie să aibă nicio incertitudine cu privire la disponibilitatea noastră de a ne apăra unii pe alții”, a spus fostul secretar general al NATO.

„Nu cred că UE poate înlocui NATO când vine vorba de securitatea colectivă și garanțiile de apărare”

Jens Stoltenberg a respins și ideea că Uniunea Europeană ar putea înlocui NATO în materie de securitate colectivă:

„Am un mare respect pentru UE, dar nu cred că UE poate înlocui NATO când vine vorba de securitatea colectivă și garanțiile de apărare”.

Declarațiile lui Stoltenberg vin în contextul în care Departamentul Apărării al SUA a anunțat reducerea numărului de brigăzi americane staționate în Europa, de la patru la trei, revenind la nivelul din 2021.

NATO a subliniat însă că această retragere nu va afecta planurile de apărare ale Alianței pe continent.

Potrivit BB.LV, afirmațiile lui Stoltenberg reflectă îngrijorarea tot mai mare a aliaților europeni în fața schimbărilor de politică ale SUA.

Deși oficialii NATO insistă asupra menținerii unității, posibilitatea reducerii implicării americane în securitatea europeană devine un subiect tot mai sensibil.

Amintim că Mark Rutte, actualul secretar general al NATO,a declarat că nu vede „o problemă majoră” în hotărârea neașteptată a președintelui american Donald Trump de a reduce prezența militară și tehnica de luptă din Europa, dând asigurări că procesul se va desfășura într-un mod „structurat”, potrivit Politico.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
Cum a reacţionat Mirel Rădoi la titlul Universităţii Craiova! Ce le-a scris foştilor colegi pe grupul de Whatsapp
fanatik.ro
image
Alexandra Căpitănescu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Comparația cu Lady Gaga, cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
digisport.ro
image
Cât de secretoși sunt românii când vine vorba despre salariu? Cât de des vorbesc despre câți bani câștigă
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Analist, despre planul PSD de a face singur guvernul, cu Grindeanu premier: "Nu cred că sunt sinucigaşi"
observatornews.ro
image
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Telefoanele interzise în școli, chiar și în pauzele dintre ore. Excepția când vor putea fi folosite de către elevi și cu ce scop
playtech.ro
image
Octavian Popescu a râs de lista de jucători convocați de Gică Hagi din SuperLiga! Ce a putut să posteze pe Instagram
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Gata, nu mai există niciun dubiu! Iranienii, la ambasada SUA
digisport.ro
image
„Când o ușă se închide, alta se deschide”. Armata poloneză a devenit virală pe TikTok după o reclamă inspirată de dezamăgirile din relațiile amoroase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cadavrul celei de-a doua românce dispărute după prăbușirea blocului din Germania a fost găsit
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Salată de paste cu ton à la Cher. Un preparat bogat în proteine, se face ușor și este perfect pentru vară
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Sheryl Crow foto Profimedia jpg
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer