Jens Stoltenberg revine în politica norvegiană. Funcția pe care o primește fostul șef NATO

Jens Stoltenberg, fost secretar general al NATO, a fost numit marți ministru de finanțe al Norvegiei, preluând un rol strategic într-un moment dificil pentru guvernul laburist, scrie Reuters. Laburiștii se confruntă cu scăderea popularității și se prefigurează un posibil război comercial transatlantic.

„Sunt profund onorat că am fost rugat să îmi ajut țara în această etapă critică. După ce am analizat cu atenție provocările actuale cu care ne confruntăm, am decis să accept cererea prim-ministrului Store de a ocupa funcția de ministru al Finanțelor”, a declarat Stoltenberg, conform POLITICO.

Cu o vastă experiență politică, Jens Stoltenberg a fost prim-ministru al Norvegiei între 2000-2001 și 2005-2013, iar între 2014 și 2024 a condus NATO. El a menținut relații stabile chiar și în perioada președinției lui Donald Trump. Economist de profesie, Stoltenberg a ocupat anterior și funcțiile de ministru al industriei și al finanțelor în anii ’90, având un rol cheie în gestionarea resurselor energetice considerabile ale Norvegiei.

Revenirea sa neașteptată ar putea „revitaliza” Partidul Laburist, aflat în dificultate cu doar șapte luni înainte de următoarele alegeri generale. Mai mult, legăturile sale cu Donald Trump ar putea fi un avantaj, în contextul tensiunilor comerciale dintre SUA și Europa, ce ar putea afecta economia Norvegiei, stat non-membru al UE.

După încheierea mandatului la NATO, Stoltenberg fusese desemnat președinte al Conferinței de securitate de la München, dar a renunțat la această funcție pentru a se dedica noilor sale responsabilități în guvernul norvegian.