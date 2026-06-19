Video Accident feroviar în apropiere de Londra: Două trenuri s-au ciocnit, iar mai mulți pasageri au fost răniți

Două trenuri care se îndreptau spre Londra s-au ciocnit vineri, 19 iunie, pe linia ferată dintre Bedford și Luton. În urma incidentului, mai mulți pasageri au fost răniți.

The Standard scrie că aproximativ 30 de ambulanțe au fost trimise la fața locului, iar mai multe elicoptere au fost mobilizate. Toate liniile feroviare dintre London St Pancras și Bedford au fost închise în timp ce echipele de intervenție gestionează situația de urgență.

Martorii au descris scene de „plânsete și țipete”, în timp ce pasagerii ieșeau clătinându-se din vagoane.

Peter Knapp, care se afla în primul vagon al unuia dintre trenurile implicate, a declarat că a văzut persoane cu răni grave, unele posibil amenințătoare de viață, dar și victime cu răni mai ușoare.

„A fost un moment în care am fost aruncat în scaunul din față, apoi am văzut fum. Oamenii plângeau, țipau, erau speriați și confuzi”, a povestit el.

„M-am ridicat și am văzut multe persoane care nu puteau vorbi, aveau picioare rupte, iar apoi am reușit să ies din tren. Fiind mai slab, am putut să mă strecor prin spațiul dintre uși.”

Potrivit publicației The Times, spitalul din Bedford se pregătește să trateze cel puțin 50 de victime și a mobilizat personal suplimentar din mai multe secții. Unii angajați au fost avertizați că ar putea ajunge pacienți cu răni grave.

Secretarul britanic al Sănătății, James Murray, a declarat că este informat permanent despre situație.

„Mai multe persoane au fost rănite și le mulțumesc echipelor de intervenție care îi ajută pe cei afectați”, a transmis acesta.

Operatorul feroviar Thameslink a anunțat că niciun tren nu va mai circula către sau dinspre stația London St Pancras în cursul serii, iar călătorii sunt sfătuiți să folosească rute alternative. Perturbările sunt așteptate să continue până la sfârșitul zilei.

Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, s-a declarat „profund îngrijorată” de informațiile privind coliziunea dintre cele două trenuri de pasageri.

Primarul orașului Bedford, Tom Wootton, a declarat că accidentul reprezintă „o situație dureroasă pentru întreaga comunitate”.

„Gândurile mele se îndreaptă în primul rând către toți cei implicați, în special către cei răniți, familiile și apropiații lor. Mulțumesc serviciilor de urgență, personalului NHS și angajaților feroviari pentru intervenția rapidă și profesionistă în condiții extrem de dificile”, a spus acesta.

El a adăugat că autoritățile locale sunt în contact permanent cu instituțiile implicate și sunt pregătite să ofere orice sprijin necesar persoanelor afectate. Potrivit primarului, este important ca serviciile de urgență și autoritățile feroviare să fie lăsate să își desfășoare activitatea și să stabilească toate circumstanțele accidentului.