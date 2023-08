A crezut că are COVID, dar diagnosticul a fost crunt. O femeie a avut șocul vieții când a aflat cât mai are de trăit

O femeie din Marea Britanie a trăit șocul vieții în momentul în care a fost diagnostică cu o boală rară și gravă. Deși credea că s-a infectat cu SARS-CoV-2, Amanda Parkes a aflat cu stupoare că suferă de o maladie neurologică.

Când Amanda Parkes, în vârstă de 62 de ani, a făcut o tuse de Crăciun, în decembrie 2021, a presupus că este Covid. Asistenta medicală avusese grijă de mama ei, care contactase virusul. „Am crezut că asta este și cu mine”, spune ea.

Dar Amanda nu a avut Covid. Ea a fost diagnostricată cu paralizie bulbară progresivă – o formă de boală a neuronului motor, care are o speranță de viață de șase luni până la trei ani, relatează metro.co.uk

Mama a două fete, Amanda din West Midlands, nu poate să mai vorbească sau să înghită.

"Totul a început în decembrie 2021 când am început să tușesc. Am lucrat ca asistentă timp de 44 de ani și m-am întors la muncă după vacanța de Crăciun. Tusea s-a transformat în dificultate de înghițire, apoi am început să-mi pierd vocea”, a povestit Amanda într-un email pentru sursa citată.

În aprilie 2022, Amanda a avut mai multe programări la medici. Într-un final, aceasta a fost la ORL, unde a fost consultată de un specialist. Inițial, ea a fost diagnosticată în mod greșit cu disfonie spasmodică, dar nu își pierduse momentan capacitatea de a vorbi.

A slăbit un kilogram pe săptămână

Pe măsură ce zilel treceau, starea ei de sănătate continua să se degradeze.

„Simptomele mele se înrăutățeau, înghițeam cu dificultate, pierdeam în greutate cam un kilogram pe săptămână. În vară am avut programare la un logoped care a observat că îmi tremura limba, ceea ce eu nu observasem (dacă vă vine să credeți)”, a mai spus femeia.

Într-un final, aceasta a fost trimisă la neurolog, având programare în toamna lui 2022.

„Aveam deja suspiciuni că este ceva mai serios, dar nu credeam că mi se va întâmpla asta. Am primit diagnosticul în noiembrie 2022 - paralizie bulbară progresivă. Mi-a dat lumea peste cap”, a spus ea.

"Impactul pe care l-a avut asupra lor este devastator"

Amanda a mai povestit că nu doar viața ei s-a schimbat, dar și a fiicelor sale, a nepoatelor și a soțului. „A trebuit să le dau vestea asta. Impactul pe care l-a avut asupra lor este devastator și pentru asta mă simt cu adevărat vinovată”, spune Amanda.

Pe lângă afecțiunea de care suferă, Amanda spune că cel mai mult o supărat-o faptul că nu mai poate merge la serviciu. "Impactul de a nu putea continua munca a fost oribil. Asistența medicală a fost viața mea și, deși lucram doar două zile pe săptămână, îmi iubeam slujba și îmi lipsește teribil de mult".