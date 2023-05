Boala neurologică rară de care suferă Celine Dion, explicată de un medic. „Transformă oamenii în statui”

Celine Dion a anunțat că și-a anulat actualul turneu mondial din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Cântăreața celebră a anunțat la sfârșitul anului trecut că suferă de sindromul „Stiff Person Syndrome”, anulând astfel câteva date din turneul din Las Vegas.

Această afecțiune neurologică incurabilă provoacă spasme musculare severe și chiar constante, care afectează creierul și măduva spinării, după cum a dezvăluit Centrul de informare privind bolile genetice și rare.

Se spune că această afecțiune „transformă oamenii în statui umane”, scrie Unilad.

Luând Instagram pentru a-și anunța diagnosticul, Dion a scris: „După cum știți, am fost întotdeauna o carte deschisă și nu am fost pregătită să spun nimic înainte, dar acum sunt pregătită. Mă confrunt de mult timp cu probleme de sănătate și mi-a fost foarte greu să mă confrunt cu provocările mele și să vorbesc despre tot ceea ce am trăit”, a transmis Celine Dion.

Diagnosticul, pus recent

„Recent am fost diagnosticată cu o tulburare neurologică foarte rară, numită sindromul persoanei rigide, care afectează unul din un milion de oameni. Deși încă mai învățăm despre această afecțiune rară, acum știm că aceasta este cauza tuturor spasmelor pe care le aveam”, a continuat ea.

Multă lume s-a întrebat ce anume este această afecțiune rară. Doctorul Scott Newsome a explicat totul - spunând că, de fapt, poate dura ani de zile pentru a ajunge la un diagnostic ca acesta, deoarece este foarte rar.

„Este o boală devastatoare. Și pentru că este atât de rară, la începutul bolii poate imita o mulțime de alte afecțiuni. Este nevoie de aproximativ șapte ani pentru ca o persoană să fie diagnosticată - de la debutul simptomelor până la diagnosticul real”, a spus medicul. „Este cert atunci când oamenii încep să aibă mai multe dizabilități care intră în atenția medicului”, a mai spus el

Doctorul Newsome a explicat că unele dintre simptomele cheie ale SPS includ rigiditate musculară extremă și spasme dureroase.

Simptome dureroase

„Cineva se va prezenta la clinică cu trunchiul axial și mușchii destul de rigizi, poate avea tensiune în picioare... are spasme îngrozitoare în orice mușchi din corp. Este destul de dureros. Pare să fie la adulți, de la vârsta de mijloc până la cea mai târzie și tinde să fie o predominanță feminină”, a continuat medicul.

„Din punct de vedere al dereglării imunologice care are loc, suntem puțin în urmă în ceea ce privește înțelegerea a ceea ce se întâmplă la pacienți”, a mai spus medicul, care lucra la departamentul de neurologie de la John Hopkins la momentul interviului.

„Această suprastimulare care apare este cea care duce la dizabilități în SPS”.

El a spus că boala este tratată cu medicamente imunosupresoare, dar alte tratamente, cum ar fi botoxul, pot fi folosite pentru a aborda spasticitatea și încordarea cauzate de SPS.