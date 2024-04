9 soluții de luptă surprinzătoare pe care ucrainenii le-au găsit pentru a ține piept Rusiei

Invazia Rusiei în Ucraina a forțat armata Kievului de multe ori să devină inovatoare pentru a șine piept forțelor lui Putin.

Țările occidentale au trimis miliarde de dolari în ajutor militar Ucrainei, inclusiv ajutor letal, pentru a-i susține efortul de război, dar forțele ucrainene se bazează, de asemenea, pe propria îndemânare și creativitate pe câmpul de luptă, punând la cale soluții improvizate pentru a obține avantajul în fața armatei ruse.

De la drone din plastic înarmate cu explozibili până la camionete civile cu lansatoare de rachete instalate în spate, iată 9 moduri prin care soldații ucraineni profită la maximum de ceea ce au pentru a lovi forțele ruse.

„Metafora MacGyver”

Forțele ucrainene au recurs adesea la metode improvizate pentru a elimina trupele, vehiculele, avioanele și navele de război ale Rusiei. Metodele includ abordări oarecum neobișnuite, cum ar fi amestecarea armelor de fabricație occidentală cu arme din epoca sovietică aflate deja în arsenalul lor, printre altele.

General-locotenentul în retragere Ben Hodges, consilier principal la Human Rights First și fost comandant de top al armatei americane, a remarcat că iscusința soldaților ucraineni este motivul pentru care oamenii folosesc adesea "metafora MacGyver", făcând referire la serialul original din anii 1980 în care personajul titular găsea soluții care schimbau jocul cu cele mai simple materiale.

1. „Coșmarul mobil”

O astfel de armă „MacGyvered” este un sistem improvizat de lansatoare de rachete multiple pe care forțele ucrainene l-au pus în spatele camionetelor civile.

Cu mobilitatea sa eficientă și puterea letală a proiectilelor explozive propulsate de rachete, vehiculul este supranumit „ Coșmarul mobil ” de către forțele ucrainene.

Soldații ucraineni au pus și alte arme în camioane. O unitate militară din Kupiansk,de exemplu, a montat vechi tunuri antiaeriene KS-19 din era sovietică pe camioane civile pentru a folosi mașina de război mortală în și în afara luptei.

"Mai întâi au venit armele vechi, care nu sunt manevrabile și cu care nimeni nu vrea să lucreze prea mult", a explicat sergentul ucrainean Evegheni Itvin pentru The Daily Beast. "Am sunat un prieten și am spus să strângem bani și să cumpărăm camioane.

Am luptat deja în linia întâi. Aveam deja armele. Am înțeles deja eficiența lor, siguranța lor și faptul că totul poate fi mai bun și mai convenabil", a adăugat el. "Mi-a venit ideea că ar trebui să pun arma pe camion. Am adus-o, am renovat-o și am instalat-o".

2. Rachetele Neptun

În aprilie 2022, Ucraina a demonstrat puterea rachetelor sale Neptun scufundând nava principală a flotei ruse de la Marea Neagră , un crucișător cu rachete ghidate numit Moskva.

„După Moskva, au creat un sistem anti-navă foarte eficient pe care l-au pus în spatele unui camion pentru a-l face mobil și a-l muta”, a declarat Hodges pentru The New York Times .

În anul următor, după ce a reproiectat racheta, Ucraina părea să înceapă să o folosească pentru lovituri în Crimeea care au eliminat câteva dintre prețioasele sisteme de apărare antiaeriană S-400 ale Rusiei.

3. Dronele „Sea Baby”

Crucișătorul Moskva nu este singura navă din flota rusă de la Marea Neagră care a fost distrusă de armele ucrainene. Deși Ucraina nu are o flotă adecvată, ea a reușit totuși să elimine aproape o treime din navele de război ale Rusiei.

Forțele ucrainene au folosit drone maritime fără pilot – supranumite „Sea Baby” – pentru a deteriora grav navele rusești.

Pe 4 august 2023, imagini video au surprins o astfel de dronă maritimă îndreptându-se spre nava rusă de debarcare, Olenegorski Gorniak , înainte ca fluxul să se întrerupă după detonare. Trei luni mai târziu, alte două nave rusești au fost avariate de dronele maritime ucrainene.

La începutul acestui an, o unitate militară specială ucraineană a scufundat o mică navă rusă de război numită Ivanoveț folosind șase drone navale controlate prin satelit.

4. Dronele de atac unidirecțional

Forțele ucrainene au folosit, de asemenea, drone de atac unidirecționale improvizate, care explodează, realizate folosind drone FPV ieftine, capabile să transporte explozibili atașați cu bandă.

Citește și: Forțele rusești încearcă să spargă apărările ucrainene înainte ca noroiul și noi ajutoare pentru Ucraina să le încurce planurile

Aceste active, pe care le folosesc și rușii, oferă avantaje asimetrice, întrucât o dronă de câteva sute de dolari poate scoate din luptă un tanc de milioane. Și pot ajunge cu precizie în zone pe care alte arme nu le pot ajunge.

„Orice echipament poate fi lovit într-un loc în care inamicul crede că este în siguranță”, a declarat major Kiril Veres, un comandant de brigadă ucraineană, pentru The New York Times , explicând că vede „un potențial uriaș” în drone.

Succesul dronelor, atât în ​​aer, cât și pe mare, a dus la un boom în industria dronelor din Ucraina. Aproximativ 200 de companii din Ucraina și-au îndreptat atenția către producția de drone, realizând livrări de 50 de ori mai multe în decembrie trecut față de anul precedent, a declarat Mihailo Fedorov, ministrul transformării digitale.

5. Reutilizarea tancurilor rusești capturate

Deși producția de arme a crescut în ultimul an, Ucraina nu are capacitatea industrială a Rusiei în timpul războiului și nu dispune de armament greu. S-a bazat pe armele oferite de parteneri, dar a folosit și armele capturate de la inamic.

Ucraina a pus mâna pe o mulțime de echipamente rusești, inclusiv pe tancurile principale de luptă rusești, dar de multe ori trebuie să treacă prin reparații înainte de a putea fi folosite în luptă. Iar ucrainenii nu au întotdeauna acces la piese .

Au existat informații despre ucraineni care apelează la asistență tehnologică rusă atunci când echipamentul lor capturat nu ar funcționa așa cum ar trebui.

6. Cuști de protecție pentru tancuri

Forțele ucrainene, dar și rușii , au construit, de asemenea, „cuști de protecție improvizate” pentru tancuri, într-un efort de a apăra vehiculele blindate de loviturile cu dronele – deși blindajul subțire improvizat regulat nu este suficient, pentru nicio parte.

Dronele FPV au fost văzute în videoclipuri cum trece peste aceste cuști improvizate.

7. Încărcături neobișnuite pentru rachete

Inovațiile Ucrainei nu se limitează doar la sol. Inginerii ucraineni au pus rachete AGM-88 HARM construite pentru a vâna sisteme radar pe avioane de luptă MiG-29 - un armament fără precedent pentru avioanele de concepție sovietică ale Ucrainei din cauza originii lor occidentale și a incompatibilității inițiale.

Generalul Hodges a declarat pentru The Times că modificările aduse avioanelor au demonstrat priceperea tehnică și tactică a armatei ucrainene.

"Nu poți agăța orice fel de rachetă pe orice fel de avion - sunt implicate aici o mulțime de elemente de avionică și alte aspecte legate de zbor și de aeronave de înaltă performanță", a declarat Hodges. "Și ei au reușit".

8. Armele „FrankenSAM”

În încercarea de a-și consolida capacitățile critice de apărare aeriană, soldații ucraineni au combinat, de asemenea, rachete sol-aer occidentale și lansatoare din epoca sovietică, într-un efort pe care oficialii americani îl numesc programul FrankenSAM . Numele este o referire la „Frankenstein” și abrevierea pentru rachetă sol-aer.

Sistemul improvizat de apărare antiaeriană a luat naștere dintr-o necesitate de a consolida capacitățile Ucrainei de a proteja rețeaua energetică și civilii de atacurile aeriene ruse din timpul iernii.

Forțele ucrainene folosesc rachete aer-aer AIM-9 furnizate de SUA - care pot fi folosite și în regim aer-sol.

"Le-am reparat", a declarat un oficial ucrainean pentru Financial Times. "Am găsit o modalitate de a le lansa de la sol. Este un fel de apărare antiaeriană improvizară".

9. Momeli

Pe cât de utile ar fi armele reale, Ucraina profită și de cele false pentru a păcăli Rusia.

Tancurile false au fost folosite încă din Primul Război Mondial, iar Ucraina își continuă moștenirea folosind momeli pentru a înșela forțele ruse. Și Rusia face același lucru , deși nu întotdeauna cu succes.

Păcălirea devine din ce în ce mai dificilă din cauza tehnologiilor militare în evoluție, cum ar fi imaginile termice, care facilitează identificarea falsurilor, determinând un fel de „ cursă a înarmării momeală ” – conceptul de „momeli din ce în ce mai sofisticate care sunt folosite pentru a compensa sistemele de arme ale inamicilor”.

Se pare că Ucraina a plasat false lansatoare de rachete HIMARS din lemn pentru a descuraja focul de la ținte reale. Soldații ucraineni au realizat și reflectoare radar improvizate prin reutilizarea vechilor butoaie de petrol rusești. Au realizat chiar și niște sisteme foarte realiste cu părți mobile.