2,1 GW zilnic. Uniunea Europeană își mobilizează resursele pentru a ajuta Ucraina să treacă iarna fără colaps energetic

Uniunea Europeană își intensifică sprijinul acordat Ucrainei în perspectiva sezonului rece, marcat de riscuri majore asupra infrastructurii energetice, aflată constant sub amenințarea atacurilor rusești. Potrivit ambasadoarei UE la Kiev, Katarína Mathernová, Bruxelles-ul colaborează strâns cu autoritățile ucrainene și companiile din domeniu pentru a preveni întreruperile grave în alimentarea cu energie electrică și termică în lunile de iarnă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la postul de televiziune Espreso, în contextul în care Rusia pare să fi reluat strategia de „terorism energetic”, lovind deliberat rețelele de distribuție și generare a energiei.

Asistență europeană de peste 3 miliarde de euro pentru sectorul energetic

Mathernová a precizat că, de la începutul invaziei la scară largă, UE a alocat peste 3 miliarde de euro pentru susținerea sistemului energetic ucrainean – atât prin asistență financiară, cât și prin contribuții tehnice și materiale. Printre cele mai recente măsuri se numără acordarea de garanții pentru Banca Europeană de Investiții și sprijinirea unei achiziții comune de gaze în valoare de 180 de milioane de euro, realizată de compania Naftogaz.

Un accent deosebit este pus, potrivit diplomatului european, pe consolidarea regiunilor de graniță, cele mai expuse atacurilor asupra infrastructurii critice.

„Este vorba de zone care, în fiecare iarnă, devin ținta predilectă a atacurilor rusești. Tocmai de aceea, pregătirea acestor regiuni este o prioritate”, a spus Mathernová.

2,1 GW de electricitate – sprijin zilnic din partea rețelei europene

Un element esențial în susținerea rețelei ucrainene îl reprezintă interconectarea cu sistemul continental european. În fiecare zi, Ucraina primește 2,1 gigawați de energie electrică din rețeaua ENTSO-E – o contribuție considerabilă în menținerea stabilității sistemului în condiții de presiune continuă.

Echipamente și piese de schimb trimise printr-un mecanism logistic european

Pe lângă sprijinul financiar și energetic, UE a creat un mecanism logistic pentru transportul echipamentelor necesare refacerii infrastructurii: stații de comprimare, generatoare, turbine, componente pentru reparații. Lituania, de exemplu, a transferat o centrală termică mobilă care este acum utilizată ca sursă de piese de schimb.

„Urmărim în detaliu situația și mobilizăm toate resursele disponibile pentru ca Ucraina să poată traversa iarna în siguranță și cu un sistem energetic funcțional”, a conchis ambasadoarea UE.

Războiul energetic se reia: noi atacuri, noi întreruperi

Pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești din ultimele zile, autoritățile ucrainene au introdus deja programe de restricționare a consumului de electricitate în industrie. Potrivit unui avertisment al jurnaliștilor locali, valul actual de lovituri asupra rețelelor nu este decât începutul unei noi faze a „terorii energetice” ruse.

Moscova își adaptează tacticile, urmărind nu doar afectarea capacității de producție energetică, ci și epuizarea morală și logistică a populației. În acest context, fiecare măsură de pregătire, fiecare metru cub de gaz stocat și fiecare gigawatt importat poate face diferența între o iarnă dificilă și un colaps.