Într-o mai mică măsură este o declarație care reflectă o perspectivă reală – susține profesorul Sergiu Mișcoiu despre afirmația secretarului general al NATO, Mark Rutte. Acesta susținuse că dacă Beijingul ar decide să atace Taiwanul, este foarte probabil că va folosi Rusia pentru a lovi Europa.

El a sugerat, într-un interviu acordat New York Times, că Republica Populară Chineză ar putea folosi Rusia pentru a distrage atenţia SUA în Europa, astfel încât să se poată concentra pe capturarea Taiwanului.

Rutte consideră că americanii şi europenii nu ar trebui să fie „naivi în această privinţă”.

„Dacă Xi Jinping ar ataca Taiwanul, el s-ar asigura mai întâi că dă un telefon partenerului său în toate acestea, Vladimir Vladimirovici Putin, care locuieşte la Moscova, şi îi spune: «Hei, am de gând să fac asta şi am nevoie de tine pentru a-i ţine ocupaţi în Europa atacând teritoriul NATO»”, a explicat el.

China ar putea stimula Rusia să atace ţările NATO pentru a distrage atenţia blocului de la regiunea Indo-Pacific.

Rutte consideră că acest scenariu este unul dintre cele mai probabile în viitor. El a explicat că Statele Unite, în timp ce apără teritoriul NATO în Europa, îşi protejează şi propriile interese în Asia. Potrivit acestuia, SUA nu pot fi în siguranţă decât dacă Atlanticul, Europa şi Arctica sunt, de asemenea, sigure.

El a identificat două măsuri necesare pentru a descuraja ruşii şi chinezii. Prima este de a face perspectiva atacului asupra NATO atât de sinucigaşă pentru Kremlin, încât acesta să nu fie niciodată de acord cu acest lucru.

„Şi în al doilea rând, colaborarea cu regiunea Indo-Pacific, ceva ce preşedintele Trump promovează foarte mult. Pentru că avem această interconectare strânsă, lucrând împreună pe industria de apărare, inovaţie între NATO şi Indo-Pacific", a adăugat secretarul general al NATO, potrivit News.ro.

China şi-a arătat, recent, din ce în ce mai mult sprijinul pentru Rusia, în ciuda faptului că acest lucru contrazice poziţia sa oficială, pe care o susţine de mulţi ani. China a arătat clar reprezentanţilor Uniunii Europene că nu va permite Rusiei să piardă şi Ucrainei să câştige.

Sergiu MIșcoiu: „E o strategie”

Politologul Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și la Universitatea Paris-Est Créteil, a explicat pentru „Adevărul” semnificația declarațiilor făcute de Mark Rutte.

„Declarația este mai degrabă menită să atragă atenția asupra pericolelor care pândesc Alianța Nord-Atlantică. Este menită apoi să crească solidaritatea între Statele Unite și partenerii europeni. Și într-o mai mică măsură este o declarație care reflectă o perspectivă reală, posibilă și cu grad ridicat de verosimilitate în viitorul apropiat. Declarația e, de asemenea, menită să-l atragă pe Trump de partea europenilor. Rutte am văzut că are această strategie, a pus-o la punct, nu a ezitat să o folosească cu prețul de a fi considerat un fel de lacheu al lui Trump, am văzut în anumite critici, cuvinte grele aruncate, pentru că l-a flatat pe Trump înaintea summit-ului NATO de la Haga”, susține profesorul.

Această strategie este menită să-l aducă și mai aproape pe Trump de partenerii din NATO, întrucât atacul Chinei împotriva Taiwanului ar presupune, de fapt, o angajare militară americană împotriva Chinei și aceasta este văzută ca venind la pachet cu un atac rusesc asupra Europei, ceea ce iarăși îi zădărnicește lui Trump perspectiva unei alianțe separate cu Rusia în vederea unui lovituri împotriva Chinei, detaliază analistul.

Un bloc comun ruso-chinez care acționează la unison

„Deci această strategie constă în sublinierea faptului că avem un bloc comun ruso-chinez sau sino-rus, cum vrem să-l numim, care acționează posibil la unison, față de care trebuie să se răspundă printr-o acțiune concertată transatlantică, euro-americană sau americano-europeană. Și asta ar trebui să-l determine pe Trump să abandoneze ideea, care pare oricum din ce în ce mai puțin fezabilă, a unui deal direct cu Rusia peste europeni și peste Ucraina în ceea ce privește deznodământul războiului”, a precizat Mișcoiu.

Întrebat în ce măsură, pentru China este un moment potrivit să lovească acum Taiwanul, profesorul a explicat: „China a avut de mai multe ori tentația de a face acest lucru, pe agenda oficialilor de la Beijing există în permanență problema Taiwanului și există și în China doctrine diferite, deși nu acestea nu sunt cunoscute deoarece nu sunt prezentate public substanțial, și strategii diferite în ceea ce privește Taiwanul.”

Profesorul enumeră scenariile vehiculate în China cu privire la problema Taiwanului:

„Avem facțiuni mai belicoase în Partidul Comunist Chinez care și-ar dori o invazie care să fie totală și să pună punct existenței Taiwanului, avem facțiuni mai moderate care caută o alternare a strategiei amenințării cu negocierea. Avem și o strategie care e nu mai este așa importantă cum era în trecut, care este cea a ultramoderaților care și-ar dori, de fapt, menținerea unei presiuni relative asupra Taiwanului, dar fără să existe niciun fel de perspectivă reală a unei invazii, concentrându-se pe repararea problemelor interne ale Chinei, care sunt multe, de la criza demografică care se pare că apare la orizont, până la alte asemenea probleme”.